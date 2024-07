Esto es lo que debes hacer con la comida que te sobra, según los expertos

En ocasiones, se presentan intoxicaciones alimentarias, sobre todo en las épocas de altas temperaturas debido al consumo reiterado de algunos alimentos que quedaron del día anterior. Es por ello que, para evitar estos problemas de salud, esto es lo que tiene que hacer con los restos de comida que sobra, según los expertos.

Si no se almacenan bien y no se recalientan de la manera adecuada, los restos de comidas se convierten en un potencial riesgo para la salud, por lo que, la microbióloga clínica de la Universidad de Leicester, Primrose Freestone, recomendó a través de un artículo en el sitio “The Conversation”, cuál es el tratamiento correcto que se le debe dar a los alimentos que sobran.

Hay que congelar las comidas que sobran inmediatamente. Fotos: Shutterstock

Meter las sobras inmediatamente en la heladera

Es fundamental que se refrigeren las sobras de inmediato, ya que las bacterias crecen rápidamente en las comidas si no están con la humedad y la temperatura adecuada, incluso pueden duplicar su proliferación en solo 20 minutos.

Utilizar recipientes herméticos para guardar las sobras

A veces no le damos importancia a esto y guardamos los alimentos en un plato o bandeja abierta, por lo que los expertos desaconsejan esta práctica común. “El film transparente y las tapas herméticas ayudan a evitar que el aire entre en los alimentos. Esto es importante, ya que la mayoría de los patógenos necesitan oxígeno para crecer”, señala Primrose Freestone.

Así como se debe congelar bien, también se debe recalentar de manera correcta. Fotos: Shutterstock

Las sobras no deben guardarse por más de dos días

Si bien algunos alimentos aguantan más que otros dentro de la heladera, no es recomendable guardar alimentos cocinados por más de dos días. “Si se conservan durante más tiempo, las bacterias nocivas tendrán más tiempo para multiplicarse. De hecho, algunos patógenos como la Listeria, que puede provocar síntomas parecidos a los de la gripe, pueden multiplicarse incluso en temperaturas refrigeradas y es más probable que lo hagan después de más de dos días, por ello este es el tiempo límite recomendado para almacenar las sobras”, asegura Freestone.

Asimismo, si no quieres tirar la comida, siempre y cuando no pase los dos días, puedes congelarla, ese alimento puede conservarse hasta tres meses congelado.

Recalentar bien las sobras

Así como es importante refrigerar bien las sobras, también lo es recalentarlas. Los restos de comida deben recalentarse a 74 °C, y no solo en la superficie. Es por ello que cuando lo hacemos en el microondas debemos remover bien para que todo el plato se caliente y no solo una parte. Asimismo, no se debe recalentar varias veces el mismo alimento. “Nunca deberías recalentar las sobras más de una vez”, finaliza Freestone.