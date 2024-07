Astrología: el signo que más rápido supera una ruptura amorosa

El final de un romance siempre es una experiencia difícil que atravesar. Una de las primeras sensaciones que uno desea es tener la capacidad de dar vuelta de página rápidamente, aunque no siempre es algo simple de lograr. En el mundo de la astrología, te contamos cuáles son los signos del horóscopo que superan más rápido una ruptura amorosa.

Según el Horóscopo Negro, cada signo maneja diferente las relaciones y sus altibajos. Cuando se avecina una separación, algunos ya lo intuyen y se preparan mentalmente para el desenlace. De hecho sugieren que varios superan la relación antes de hablar con su pareja, dependiendo de su personalidad y de cómo enfrentan y procesan la ruptura.

A continuación te mostramos cómo cada uno de los signos supera una separación, comenzando con el que más rápido logra dar vuelta de página hasta aquel que más tarda en hacer el duelo. Ese será el orden para la siguiente lista:

1. Aries: Para Aries, dejar atrás una relación es relativamente sencillo. Suele prever cuando algo no funciona y prefiere no perder tiempo en vínculos sin futuro. Así, puede superar la ruptura incluso antes de que su pareja se entere.

2. Sagitario: Percibe las relaciones como etapas pasajeras. No importa cuánto tiempo haya durado la relación, no se ve afectado profundamente por las rupturas. Es rápido para encontrar un nuevo amor y no se apega a lo que no le funciona.

3. Géminis: Maneja las rupturas con facilidad y sin remordimientos. Prefiere estar solo a estar en una relación que no lleva a ningún lado. Su capacidad para adaptarse le permite seguir adelante rápidamente.

4. Leo: Si bien puede tener dificultades para dejar una relación, entiende cuando algo no tiene solución. Con su atractivo natural y su gran cantidad de admiradores, no le preocupa demasiado una ruptura y siempre está buscando nuevas oportunidades.

5. Acuario: Valora su independencia y no se queda en relaciones que lo restringen. Cuando algo no funciona, sigue adelante sin pensarlo mucho, confiando en que siempre habrá alguien interesante por conocer.

6. Capricornio: Se encuentra en un punto intermedio. No se aferra a relaciones sin futuro, pero puede tomarse su tiempo para decidir si debe seguir adelante. Su enfoque práctico y realista lo lleva a buscar estabilidad en todos los aspectos de su vida, y no duda en cerrar ciclos cuando es necesario.

7. Virgo: Para este signo, que se toma las relaciones muy en serio, puede ser difícil pasar página. Sin embargo, su lado racional le permite aceptar lo inevitable y buscar una relación que le brinde reciprocidad y equilibrio.

8. Escorpio: Enfrenta las rupturas con dificultad, especialmente si tiene un amor profundo por su pareja. A pesar del dolor, entiende cuándo es el momento de finalizar una relación para evitar sufrimientos mayores y buscar lo que realmente merece.

10. Libra: Se entrega por completo en una relación y no desea que termine. La separación le resulta devastadora, pero con el tiempo, logra sanar y encontrar un nuevo amor que lo valore.

11. Cáncer: Las rupturas siempre son dolorosas para este signo, pero entiende que es peor estar con alguien que no lo valora. Aunque le cueste, su fortaleza interior lo ayuda a seguir adelante y buscar relaciones más saludables.

12. Piscis: Se aferra mucho a sus parejas y sueña con relaciones eternas. Sin embargo, debe aprender a soltar cuando la relación lo lastima. Refuerza su amor propio y busca a alguien que lo valore y cuide como merece. Tiende a ser intuitivo y espiritual, confiando en sus sentimientos y en su conexión con algo más grande que él mismo.