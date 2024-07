Las mejores vitaminas para evitar la caída del cabello

Para mantener tu cabello fuerte y radiante, una excelente manera de empezar es asegurándote de que tu dieta incluya las vitaminas necesarias. Ten en cuenta esta lista para evitar la caída y lucir una cabellera hermosa.

La vitamina A es parte del crecimiento celular, incluida la salud del cuero cabelludo. Esta vitamina ayuda a la producción de sebo. Sin suficiente sebo, el cabello puede volverse seco y quebradizo. Consume zanahorias, espinacas, batatas, huevos y productos lácteos.

Alimentos a full con vitamina A.

Las vitaminas del complejo B, en particular la B6 y la B12, ayudan a transportar oxígeno y nutrientes al cuero cabelludo y a los folículos pilosos. La carne de res, pollo, cerdo, hígado, legumbres, soja, frutos secos, cereales integrales y levadura de cerveza son excelentes fuentes de estas vitaminas.

La vitamina C es conocida por sus propiedades antioxidantes y también para la producción de colágeno. Cuando la vitamina C escasea, el pelo puede volverse débil, opaco y quebradizo. Para elevar los niveles de vitamina C, añade a tu dieta diaria jugos cítricos, kiwi, mango, melón, hortalizas verdes, pimientos rojos y frutos del bosque. Estos alimentos también fortalecerán tu sistema inmunológico.

Alimentos a full con vitamina B.

La vitamina D forma nuevos folículos pilosos, los pequeños poros en el cuero cabelludo donde puede crecer cabello nuevo. La falta de vitamina D se ha relacionado con la alopecia, una condición que causa la pérdida del cabello. Puedes aumentar tus niveles de vitamina D exponiéndote al sol, consumiendo pescados grasos como el salmón y el atún, y productos fortificados como la leche y los cereales.

La vitamina E también es necesaria para la salud capilar debido a sus propiedades antioxidantes que ayudan a prevenir el estrés oxidativo y el daño celular. Esta vitamina mejora la circulación sanguínea en el cuero cabelludo. Consume nueces, semillas, aguacate, aceite de oliva y las espinacas.