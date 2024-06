El truco casero para dejar reluciente tu cocina eléctrica

La cocina es un electrodoméstico vital para la preparación de alimentos, siendo además un lugar propenso a acumular suciedad y sarro en las hornallas y el horno. Por eso es importante limpiarla de forma regular para evitar la presencia de bacterias que pueden contaminar los alimentos. En este informe te compartimos un truco casero para dejarla reluciente.

Higienizar cada rincón del hogar implica un esfuerzo significativo. Esta tarea puede llevar varias horas de trabajo, lo que representa un desafío cotidiano. Muchos usuarios en redes sociales han ido compartiendo diferentes métodos caseros para limpiar diferentes partes de la casa, los cuales se viralizan a menudo.

Un ejemplo notable es el que dio Yolanda Herrera, una tiktoker que se ha ganado una reputación como especialista en limpieza del hogar. La influencer publicó un video con un truco práctico e ideal para limpiar la cocina, específicamente la vitrocerámica.

En su video titulado “Tips de limpieza vitrocerámica”, demuestra paso a paso cómo dejar la cocina eléctrica reluciente. Primero, utiliza una especie de cúter para rascar suavemente la suciedad adherida a la superficie. Con movimientos controlados y precisos, elimina la grasa acumulada. Un paso clave que te preparará para la siguiente fase de la limpieza.

Una vez que la superficie está libre de restos visibles de alimentos y grasa, debes aplicar un buen desengrasante líquido. Esparce el producto por toda la zona con una esponja, realizando movimientos circulares y con fuerza para asegurarse de que todas las impurezas y vestigios sean eliminados.

Con la suciedad disuelta, el siguiente paso es retirar toda la mezcla de productos químicos con un trapo de microfibra seco. Es crucial que el trapo no esté mojado ni húmedo para garantizar que no queden residuos en la superficie. Para finalizar, añade un toque especial: un chorro de vinagre. Este último paso no solo desinfecta, sino que también “cura” la superficie, dejándola completamente limpia y brillante.

El truco casero para limpiar tu cocina eléctrica (Shutterstock).

La publicación alcanzó 7 millones de reproducciones en TikTok, convirtiéndose en uno de los más virales y con varios usuarios compartiendo sus diferentes experiencias en la caja de comentarios.

Algunos sugirieron métodos alternativos como usar vinagre y bicarbonato, conocidos ingredientes caseros que combinados pueden ser claves para una cocina reluciente. “Vinagre y bicarbonato lo echas por toda la placa lo dejas 15 minutos y queda nueva”, detallaron.