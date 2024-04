Tendencias en tintes para esta temporada y con poco mantenimiento

Esta temporada surgieron nuevos colores y técnicas de tintes que buscan realzar la belleza natural de cada persona. Son tendencias en tintes que además requieren poco mantenimiento, para que luzcas un pelo radiante sin tener que pasar horas en el salón de belleza.

El Copper Brown es una de las tendencias más fuertes para esta temporada. Es una mezcla de marrón con cobre que aporta calidez y luminosidad al cabello. Este tono es perfecto para aquellas personas que buscan un cambio sutil pero impactante en su melena. Además, el Copper Brown es ideal para todo tipo de pieles, ya que se adapta a diferentes tonos de piel.

Copper brown.

Una de las ventajas del Copper Brown es que elimina los rojos intensos que pueden resultar difíciles de mantener. Este color se desvanece de forma natural con el tiempo, por lo que no tendrás que preocuparte por retoques constantes. Para mantener tu cabello saludable y brillante, te recomendamos utilizar productos específicos para cabellos teñidos y protegerlo del sol con un protector térmico.

El Bronde es una mezcla de rubio con marrones que aporta una iluminación natural al rostro. Este color es perfecto para aquellas personas que buscan un cambio sutil pero elegante en su melena. El Bronde es ideal para todo tipo de cabellos y pieles, ya que se adapta a diferentes tonalidades.

Bronde.

El Back to Brown es para las rubias que quieren volver a su color natural y recuperar la luminosidad de su pelo. Este tono combina marrones cálidos con destellos dorados que aportan brillo y vitalidad al cabello. El Back to Brown es ideal para aquellas personas que buscan un cambio sutil pero impactante en su look.

Back to Brown.

Una de las ventajas del Back to Brown es su fácil mantenimiento. Al ser un color cercano al tono natural del cabello rubio, este tono se desvanece gradualmente sin necesidad de retoques constantes. Para mantener tu Back to Brown radiante, te recomendamos utilizar mascarillas hidratantes y proteger tu melena del sol con productos específicos.