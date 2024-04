Tomando este té limpiarás el colon y eliminarás los gases del cuerpo

El colon se encarga de llevar a cabo funciones esenciales en el cuerpo, entre ellas destaca su papel para absorber agua y nutrientes de los alimentos y desechar los residuos en forma de heces. Sin embargo, su actividad se puede ver afectada por el consumo de algunos alimentos y bebidas, así como por estrés, provocando gases y, en casos más graves, el síndrome del colon irritable. Por ello, bebiendo este té podrás mantenerlo limpio y en buen estado.

Dentro de las plantas medicinales hay una especia aromática, muy utilizada como ingrediente de cocina, que sirve de remedio natural para estos y otros padecimientos. Se trata del anís.

El anís tiene propiedades beneficiosas para la salud. Foto: Shutterstock

Los beneficios del té de anís en la salud

El anís es una hierba aromática originaria de Egipto y de la región del Mediterráneo oriental, pero también se encuentra en algunas zonas de Europa, Asia, África y América. En América, de México hasta Argentina se da la especie Tagetes filifolia, comúnmente llamada anís de monte, siendo utilizada dentro de la medicina tradicional como un analgésico natural y descongestionante. El té de anís también alivia los cólicos digestivos y menstruales, así como la diarrea, según detalla un artículo escrito por investigadores de la Universidad de San Martín de Porres, en Perú.

Los investigadores concluyeron que su composición química es la responsable de muchos de sus usos, ya que tiene una alta concentración de derivados de terpenos y de otras sustancias que promueven la formación de bacterias saludables en el intestino.

Así debes tomar el té de anís para eliminar los gases y limpiar el colon

Para preparar el té de anís para eliminar los gases del cuerpo y limpiar el colon solo necesitas unas semillas secas de anís y una taza de agua.

Con un té de anís puedes eliminar los gases del cuerpo. Foto: Shutterstock

Preparación

Coloca 1 taza agua en una olla y lleva al fuego. Cuando el agua rompa en hervor apaga y añade las semillas de anís. Deja reposar la infusión de anís por 10 minutos y luego cuela y bebe. Se recomienda no beber más de tres tazas al día.

¿Cuándo no consumir té de anís o aceites de anís?

Antes de consumir té de anís cerciórate de no tener alergia a ninguno de sus componentes.

De acuerdo con el sitio “Very Well Health” se recomienda que las mujeres embarazadas no consuman altas dosis de anís y especialmente de aceite de este ingrediente, ya que sus componentes esenciales pueden ser nocivos para el feto.

Si eres diabético consulta su uso con tu médico, ya que puede aumentar tus niveles de glucosa en sangre.

Además, el consumo de anís en exceso puede tener efectos secundarios a nivel hormonal, provocar náuseas y vómitos, así como convulsiones o problemas de coagulación.