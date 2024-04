Descubre la especia que elimina la migraña y otros malestares

Muchas personas padecen migraña, la cual es un dolor de cabeza que puede causar una molestia intensa que en muchas ocasiones viene acompañada de otros síntomas o malestares. Sin embargo, existe una especia que actúa como remedio casero eliminando este problema y otros malestares.

Según el instituto de investigación “Mayo Clinic”, los ataques de migraña pueden durar de horas a días, y el dolor en oportunidades es tan intenso que interfiere en el desarrollo de actividades diarias.

La migraña son dolores intensos de cabeza. Foto: Shutterstock

Si bien los medicamentos ayudan en el tratamiento de este padecimiento, también la alimentación y los buenos hábitos tienen gran influencia. No obstante, existe un remedio casero hecho con jengibre que alivia la migraña.

Esta especia brinda una serie de beneficios al organismo y los análisis han señalado que puede ser muy útil para hacerle frente a los problemas de migraña.

Según con el estudio “The efficacy of ginger for the treatment of migraine: A meta-analysis of randomized controlled studies”, en el análisis realizado en las personas que recibieron un tratamiento con jengibre, se evidenció una notable disminución en el dolor después de dos horas de consumo. Otro de los resultados fue que la incidencia de náuseas y vómitos fue menor en el grupo tratado con jengibre que en el grupo de control.

El jengibre elimina la migraña. Foto: Shutterstock

Asimismo, se dice que el jengibre contribuye a mejorar condiciones gastrointestinales, gracias a que brinda mejoras para problemas estomacales como el dolor, la hinchazón y la indigestión.

Por otra parte, esta especia también puede ayudar en problemas como las náuseas y los vómitos. El análisis titulado “Ginger in gastrointestinal disorders: A systematic review of clinical trials”, indica que una dosis diaria baja de jengibre es beneficiosa para aliviar estas afecciones.

A pesar de todos estos datos, se requieren más análisis que permitan determinar con mayor precisión el aporte que en ese sentido realiza este alimento, el cual puede consumirse como suplementos o tomarlo en té y de manera natural.