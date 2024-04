Los secretos para exfoliar la piel y dejarla renovada

Si tienes la piel sensible o seca, lo mejor es exfoliarla en la ducha con un producto suave que también proporcione hidratación. Centra tu atención en zonas como los codos, el cuello, las rodillas y los tobillos, ya que suelen ser áreas más ásperas y propensas a acumular células muertas. Realiza movimientos circulares amplios para asegurarte de cubrir toda la superficie.

Después de tratar estas zonas problemáticas, continúa por el resto del cuerpo con movimientos circulares suaves. Recuerda no aplicar demasiada presión para no irritar la piel sensible. Una vez hayas terminado, enjuaga bien con agua tibia y aplica una crema hidratante para mantener la piel suave e hidratada.

Reconoce qué tipo de piel tienes antes de exfoliar.

Si tu piel es normal, puedes optar por exfoliarla en seco con un cepillo de crin. Comienza desde los tobillos e ve subiendo por las pantorrillas, glúteos, abdomen, espalda, escote y brazos haciendo movimientos circulares suaves. Este método ayuda a estimular la circulación sanguínea y a eliminar toxinas acumuladas en la piel.

La piel seca requiere más cuidado.

Después de exfoliar en seco, es recomendable pasar por la ducha para eliminar las células muertas restantes y aplicar una crema hidratante para mantener la piel nutrida e hidratada. Recuerda siempre seguir estos pasos con cuidado y delicadeza para no dañar tu piel.

Además de elegir el método adecuado para tu tipo de piel, también es importante tener en cuenta algunos consejos adicionales para una exfoliación efectiva: No exfolies la piel todos los días: La frecuencia ideal varía según el tipo de piel, pero lo recomendable es hacerlo entre 1-3 veces por semana. Evita exfoliar áreas sensibles o irritadas: Si tienes alguna lesión o irritación en la piel, evita exfoliar esa zona hasta que se haya recuperado completamente. Usa productos suaves: Opta por productos exfoliantes suaves que no contengan ingredientes agresivos como fragancias sintéticas o microplásticos.