Los diez remedios caseros para aliviar la gripe

La gripe es una de las afecciones más comunes que padecemos. Sin importar la época o estación del año (aunque siempre hay periodos donde uno es más propenso), resultan ser un verdadero mal al cual siempre debemos recurrir a un médico para que nos brinde alguna medicación. No obstante, también existen remedios caseros para combatirla.

Los síntomas de la gripe incluyen fiebre alta, tos frecuente e intensa, dolor de cabeza, falta de apetito, congestión nasal, malestar general y, en algunos casos, síntomas digestivos como náuseas, vómitos y dolor abdominal. Para aliviarlos, aunque no la curen, existen varios tips caseros que pueden ayudar:

Los males de una gripe pueden afectarnos mucho (Shutterstock).

1- Hidratación: Mantenerse bien hidratado es crucial durante la gripe. Beber líquidos en abundancia ayuda a mantener húmedas la garganta y las vías respiratorias, además de reducir el riesgo de deshidratación, especialmente importante en casos de fiebre alta. Además del agua, se pueden incluir caldos, infusiones y jugos naturales para reponer líquidos y nutrientes perdidos.

2- Reposo: El descanso es esencial para permitir que el cuerpo luche eficazmente contra la infección. Descansar ayuda a conservar energía y fortalecer el sistema inmunitario, permitiendo una recuperación más rápida.

3- Ingesta de vitamina C: Aunque no previene la gripe, la vitamina C puede ayudar a reducir la duración de los síntomas. Consumir cítricos como naranjas, limones y mandarinas, ricos en vitamina C, puede ser beneficioso para combatir la enfermedad.

4- Aumento de la humedad ambiental: Utilizar un humidificador en casa puede aliviar la congestión y la tos al agregar humedad al aire. Esto puede ayudar a aflojar la congestión nasal y mejorar la respiración.

Inhalar vapor, clave para la gripe (Shutterstock).

5- Inhalaciones de vapor: La inhalación de vapor, con la adición de eucalipto o menta al agua caliente, puede aliviar la congestión nasal y la presión en los senos paranasales, facilitando la respiración.

6- Miel y limón: La mezcla de miel y limón en agua caliente puede aliviar el dolor de garganta y la tos. La miel tiene propiedades antibacterianas que pueden ayudar a calmar la irritación de las membranas mucosas.

7- Tés de hierbas: Las infusiones de hierbas como manzanilla, jengibre y menta tienen propiedades antiinflamatorias que pueden aliviar los síntomas de la gripe y promover la recuperación.

8- Sopa de pollo: Un clásico remedio casero, la sopa de pollo no solo proporciona nutrientes esenciales, sino que también ayuda a mantener la hidratación y tiene efectos antiinflamatorios que pueden aliviar los síntomas. Beber una sopa ayuda a combatir la gripe (Shutterstock).

9- Ajo: El ajo es conocido por sus propiedades antivirales y antibacterianas, y puede ayudar a combatir los síntomas de la gripe cuando se incluye en la dieta.

10- Baños tibios: Los baños tibios pueden aliviar los dolores musculares y reducir la fiebre. Es importante no usar agua demasiado caliente, especialmente en niños, para evitar aumentar la temperatura corporal. Los tés de hierbas ayudan a aliviar la gripe (Shutterstock).

Es fundamental tener en cuenta que, ante la aparición de síntomas de gripe o mucho más aún si persisten o empeoran, se debe buscar atención médica. Los remedios caseros pueden ser efectivos para aliviarlos, pero no sustituyen el tratamiento médico, especialmente en grupos de alto riesgo.