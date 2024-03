Las canciones más alegres para recuperar el ánimo, según la neurociencia

Todos alguna vez hemos experimentado cómo una canción puede cambiar nuestro estado de ánimo en cuestión de segundos, haciéndonos sentir felices, tristes, nostálgicos o motivados. Pero, ¿una canción sea capaz de generar una sensación de felicidad en nosotros? El doctor Jacob Jolij, un neurocientífico holandés de la Universidad de Grononge y experto en neurociencia cognitiva, asegura haber encontrado la respuesta.

Para llevar a cabo su investigación, el doctor Jolij realizó una amplia encuesta en Reino Unido. En ella se pedía a los encuestados que manifestaran sus preferencias musicales y qué canciones eran aquellas que mejoraban su estado de ánimo. A partir de las respuestas obtenidas, el doctor Jolif elaboró una fórmula matemática que explica por qué ciertas canciones tienen el poder de hacernos sentir más felices.

La fórmula de Jolij sigue un patrón asentado en una combinación de letras, tempo y clave. Según sus investigaciones, las canciones más alegres comparten ciertas características comunes que las hacen efectivas para mejorar nuestro estado de ánimo. Entre las diez canciones más alegres según la fórmula del doctor Jolij se encuentran éxitos como "Walking on Sunshine" de Katrina & The Waves, "I Will Survive" de Gloria Gaynor, "Livin’ On A Prayer" de Bon Jovi y "Girls Just Wanna Have Fun" de Cyndi Lauper.

Estas canciones son un claro ejemplo del impacto positivo que la música puede tener en nuestras vidas. La mayoría de ellas pertenecen al género new wave de los años ochenta y al rock y disco de los setenta, lo cual sugiere que ciertos estilos musicales tienen un mayor potencial para generar emociones positivas en nosotros.

Canciones como "I’m a Believer" de The Monkees, "Eye Of The Tiger" de Survivor o "Uptown Girl" de Billy Joel también forman parte del selecto grupo elegido por el doctor Jolij como las más alegres en la historia de la música. Estas melodías pegajosas y llenas de energía son capaces no solo de hacernos bailar y cantar, sino también de levantar nuestro ánimo cuando nos sentimos abatidos o desanimados. Otras joyas musicales incluidas en la lista son clásicos como "Good Vibrations" de The Beach Boys, "Dancing Queen"de Abba y "Don’t Stop Me Now"de Queen.