Con estos ingredientes podrás fabricar tu propio shampoo casero

Tener el cabello largo es una de las metas para muchas mujeres, sin embargo, el conseguirlo no siempre es una tarea sencilla. Si ya has recurrido a diversos remedios naturales y no te crece, con pocos ingredientes podrás fabricar tu propio shampoo casero que hará que tu pelo tenga un efecto “Rapunzel”.

Cabe destacar que el crecimiento sano del cabello requiere de una alimentación sana, ir al salón por un despunte cada dos meses y lavados del cuero cabelludo con agua templada, ya que el agua caliente y los aparatos de calor pueden ser el obstáculo que te impide tener un crecimiento favorable del pelo.

Esta receta de shampoo casero hará que tu cabello crezca rápido. Foto: Shutterstock

Según el sitio “Panorama Web”, este shampoo casero fomentará el crecimiento de tu cabello desde la primera semana y mejorará su aspecto ya que sus ingredientes hidratarán tu cuero cabelludo.

Shampoo casero para que el cabello crezca rápido

Ingredientes

- Un ‘shampoo’ natural de 400 ml.

- Una cucharada de aceite de argán.

- 5 gotas de extracto de coco.

- 3 gotas de extracto de manzana.

- Una pizca de tomillo en polvo.

- Una cucharada de infusión de cola de cabello.

- Un puñito de romero fresco.

- Un recipiente de plástico. Con pocos ingredientes tendrás tu propio shampoo casero. Foto: Shutterstock

Elaboración

1) En un recipiente limpio vierte el shampoo y añade el romero fresco, la infusión de cola de cabello y el aceite de argán. Mezcla y posteriormente añade la pizca de tomillo, las gotitas de extracto de manzana y de coco.

2) Una vez que todos los ingredientes se encuentren perfectamente mezclados tapa con papel film y deja reposar por al menos 12 horas. Y después regresa el shampoo a la botella y ya puedes usarlo.