Qué es el estiramiento 90/90 que previene los dolores de espalda

Hoy en día se busca mantenerse en forma sin que la espalda te juegue una mala pasada, principalmente en edades avanzadas. Por eso es que hay que prestarle atención al estiramiento 90/90, que ayuda a mantener la flexibilidad y previene los dolores crónicos, mejorando la salud física integral.

La cotidianeidad adulta trae consigo distintas complejidades para poder mantener la condición física optima para una vida más plena. Y más ahora, con trabajos que invitan a descuidar la correcta postura del cuerpo incluso en casa, además de recortar tiempo como para realizar algún ejercicio, ya sea de fuerza, aeróbico o de estiramiento.

Sin embargo, este método 90/90 es como un truco mágico para los mayores que buscan sentirse mejor. Con movimientos sencillos, pero efectivos, te asegurás de que tus caderas estén fuertes y que tu espalda se mantenga bien funcional para poder seguir con tu vida cotidiana sin demasiadas complicaciones.

El estiramiento 90/90 que previene los dolores de espalda.

(Dima Bazak)

Se trata de un procedimiento simple que comienza desde que te sentás en el suelo, luego doblás una pierna al frente con la cadera hacia afuera, y la otra al lado con la cadera hacia adentro, formando esos ángulos de 90 grados que le dan nombre al ejercicio. Entre tanto, ha que mantener la espalda derecha, buscando que el peso esté bien distribuido.

Una vez lograda esa postura, tenés que aguantar así unos 60 segundos, respirando profundo para relajarte. Y lo hacés de 2 a 3 veces en cada lado. En un par de meses vas a notar una sorprendente mejoría en la movilidad de tus caderas.

Este ejercicio también trae consigo muchos beneficios, desde reducir bastante el riesgo de sufrir lesiones, la corrección de desequilibrios musculares y, por supuesto, más movilidad en tus articulaciones de la parte baja del cuerpo. Veas por donde lo veas, es una gran ganancia para mejorar la calidad de vida.

Lo mejor de todo es que no necesitas ser ni muy joven ni alguien con mucho entrenamiento, ya que este estiramiento es para todos, no importa la edad que tengas. Incluso si tenés dolores de espalda que no te permiten mantenerla derecha, podés usar suplementos como una toalla para ayudar a mejorar la postura, así que no hay excusas para probarla y hacerle un favor a tu cuerpo.