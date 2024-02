Hay que aburrirse: deja el teléfono y verás cómo sana tu mente

El uso constante del teléfono celular pareciera ser fundamental en nuestras vidas. Desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, estamos constantemente conectados a nuestros dispositivos móviles, revisando redes sociales, respondiendo mensajes y consumiendo contenido en línea. Sin embargo, este hábito aparentemente inofensivo puede tener consecuencias negativas para nuestra salud mental.

El exceso de tiempo frente a la pantalla del celular puede llevar a una situación de dependencia que afecta nuestra capacidad para conectarnos con nosotros mismos y con los demás. El teléfono está diseñado para ser adictivo, para que lo revisemos cada 5, 10 o 20 minutos. Esta hiperestimulación constante puede agotar nuestra capacidad de concentración y afectar nuestra salud mental.

Limita el uso del teléfono: tu salud mental te lo agradecerá.

El psicólogo Adam Alter describe en su libro "Irresistible: The Rise of Addictive Technology and the Business of Keeping Us Hooked" cómo las empresas de tecnología utilizan técnicas de diseño persuasivo para mantenernos enganchados a sus productos. Desde las notificaciones hasta los likes y comentarios en redes sociales, todo está diseñado para activar nuestro sistema de recompensa y hacernos sentir bien temporalmente.

Sin embargo, esta gratificación instantánea tiene un costo. El uso excesivo del celular puede afectar nuestra capacidad para experimentar emociones más profundas y significativas. Cuando estamos constantemente distraídos por la pantalla del celular, perdemos la oportunidad de aburrirnos y permitir que surjan nuevas ideas y emociones en nuestro interior.

El aburrimiento permite la creatividad.

El aburrimiento es un estado mental necesario para fomentar la creatividad y la introspección. Cuando nos aburrimos, nuestro cerebro tiene la oportunidad de divagar y explorar nuevas ideas. Es en estos momentos de tranquilidad y silencio cuando podemos conectar con nosotros mismos y descubrir lo que realmente nos motiva y nos inspira.

La doctora Marian Rojas Estapé señala que el exceso de pantalla puede ser un síntoma de alguien incapaz de gestionar sus emociones. En lugar de enfrentarse a sus pensamientos y sentimientos, recurren al celular como una forma de escape. Este comportamiento evasivo puede llevar a una falta de autoconocimiento y autoaceptación, lo cual es fundamental para una buena salud mental. "Es importante preguntarnos por qué usamos tanto el teléfono y qué estamos tratando de evitar al estar constantemente conectados a él. ¿Tenemos miedo del aburrimiento? ¿Nos sentimos incómodos estando solos con nuestros pensamientos?", dice.