Cuál es el insecto prehistórico que ayuda a combatir la invasión de mosquitos

La cantidad de mosquitos que hay circulando no tiene precedentes, y con ello vienen enfermedades que aumentarán más su eficacia, como el dengue y la chikunguña, en cuanto a los infectados. Sin embargo, hay otro bichito que sería nuestro mejor aliado y que cada vez lo vemos menos: la libélula.

Ya no damos abasto con ninguno de los métodos que estamos usando, ya que los repelentes, aquellos que han escaseado a comienzos de año, no surten efecto en la prevención, ni hablar los remedios caseros que solo los ahuyentan pero no los matan.

Sin embargo, los mosquitos tienen un depredador muy peligroso y efectivo, que también aporta a la prevención de la proliferación de esta alimaña que cada vez abunda más, compartiendo sus mismos espacios y siendo bien voraces con ellas.

Las libélulas, nuestras aliadas contra los mosquitos.

(Shutterstock)

Las libélulas, o anisópteras, son insectos voladores ágiles y rápidos que han surcado los cielos durante más de 300 millones de años, sobreviviendo a los diferentes cataclismos del planeta entre cambios climáticos y geológicos, siendo de los más antiguos de los que hoy existen.

Sus ojos grandes, su alargado cuerpo, sus alas independientes y sus llamativos colores lo hacen un artrópodo bastante bello, incluso es uno de los tantos que se suele representar con mucha ternura en los libros de ilustraciones para los niños. Sin embargo, su calidad de depredador voraz es bien disonante con esa tierna imagen con la que se la suele asociar.

Las libélulas, en su fase de larva, nuestras aliadas contra los mosquitos.

(Shutterstock)

Las libélulas se alimentan de de mosquitos y otros pequeños insectos como moscas, abejas, mariposas y polillas, por lo que hoy es un aliado más que necesario para combatir la gran cantidad de los primeros. Y no solo los cazan con gran maestría en pleno vuelo, sino que en su fase de larva, que parece un bicho totalmente distinto se alimenta de las larvas de estos, ya que también se reproducen en agua estancada, compartiendo el lugar de crecimiento.

Desgraciadamente, la contaminación y las fumigaciones hicieron que la población de las anisópteras disminuya considerablemente, como sucede con otros insectos favorables para el ecosistema. Es por eso que si ves una libélula dando vueltas por tu casa, simplemente admirala y dejala hacer su trabajo, o mejor dicho, hacerse su festín.