La fabulosa rutina de Kate del Castillo para estar en movimiento a los 51 años

Hace unas semanas Kate del Castillo tuvo que suspender las rutinas de ejercicio que comparte con todos sus seguidores, ya que fue diagnosticada con vértigo. Desde su cuenta de Instagram, conversó con el público y señaló que pudo detectar el problema y de a poco regresa a su vida normal.

A sus 51 años, Kate del Castillo fue sorprendida por este problema, pero junto a un equipo médico lograron detectar que el problema viene de la mandíbula y que debe hacer ejercicios de mordida correcta para que no empuje el canal del oído. Ahora contenta con volver a su rutina diaria la actriz está probando nuevos ejercicios.

Y es que Kate del Castillo no se dejó vencer por el vértigo y por ahora su entrenamiento está enfocado en ejercicios de equilibrio. De a poco vuelve a su ritmo y en Instagram compartió cómo es su rutina con mancuernas, boxeo, abdominales, estiramientos, sentadillas y más.

“Me siento con mucha energía. Entendí que mi vértigo no viene del oído, sino que viene de la mandíbula, que es lo que hace que me desbalancee tanto. Estoy de vuelta haciendo ejercicio a mi ritmo, todavía temblando un poco”, señaló Kate del Castillo, quien dijo que no fue sencillo estar inactiva por seis semanas.

Hoy, Kate del Castillo se ha convertido en toda una motivadora y presta mucha atención a su cuerpo. Sus seguidores están contentos y les fascina verla entrenar. Otros alaban su rutina y la belleza que aún emana. Algunos no pueden creer que se mantenga tanto tonificada y la elogian, pues es la motivación que todos necesitan.