El poderoso abono casero que revivirá tus plantas marchitas

Tener un jardín lleno de plantas es el sueño de muchas personas que se dedican a la jardinería en sus ratos libres. Pues ellas requieren de cuidados variados y el tiempo suficiente para conocer las posibles amenazas que pueden frenar su crecimiento. Sin embargo, la clave de esto se encuentra en los fertilizantes, en donde existe un abono casero muy efectivo y económico, que tiene a la semilla de chía como la protagonista.

En ocasiones las plantas y las flores pueden presentar ciertas dificultades en su crecimiento, como las plagas de insectos, riego en exceso y una severa exposición a la luz solar. Como resultado final, muestran una apariencia marchita y con menos vida que puede finalizar con su muerte. Para que esto no suceda, se recomienda preparar un poderoso abono casero hecho a base de chía y otros productos muy conocidos.

El poderoso abono que hará revivir a tus plantas está hecho a base de chía. Foto: Shutterstock

Así se prepara el poderoso abono casero

Si bien muchos no le dan importancia, cuando las plantas se marchitan se puede dar por causas muy variadas, pero todas conducen al estado de los nutrientes de la tierra. Al no haber una cantidad suficiente para su crecimiento, su estado empeora y muestra signos de debilitamiento visibles. Sin embargo, muchos optan por crear un abono casero que no es muy conocido, pero ofrece resultados increíbles gracias a las propiedades de la chía.

Revitalizar las plantas no es una tarea sencilla, más aún para aquellas personas que no eligen el fertilizante adecuado para su crecimiento. Pero esto no quiere decir que no sirvan, sino que lo ideal es elegir los más efectivos, mucho más si se trata de un abono casero que puede ser la respuesta para nuestro bolsillo en tiempos de crisis financiera. Con la siguiente preparación, a base de 3 ingredientes conocidos, como las semillas de la chía, existe la posibilidad de recuperarlos y que luzcan relucientes.

El milagroso abono natural es simple de preparar. Foto: Shutterstock

Ingredientes

- 2 puñados de avena

- 2 puñados de semillas de chía

- 1 litro de agua

Preparación

Para la preparación de este abono casero, iniciamos por llenar 1 litro de agua en una botella de plástico que dejaremos reposar por todo un día al sol. Una vez pasado este tiempo, agrega la avena y comienza a batir por unos segundos hasta que se mezcle bien, junto con las semillas de chía. Cuando la mezcla adquiera un color marrón claro, procedemos a dejarlo reposar por unas 24 o 72 horas en un espacio oscuro y fresco, para que así se activen sus propiedades para las plantas.