Fin de año tormentoso, estos son los signos que tendrán una ruptura amorosa en diciembre

Diciembre llegó cargado de agotamiento. Es ese momento del año donde muchos sienten que ya no les queda energía ni para las emociones. Esto también afecta a las relaciones. Algunos prefieren cortar por lo sano antes de seguir forzando algo que ya no tiene sentido. En el horóscopo gitano, tres signos enfrentan este final: Campana (Virgo), Daga (Escorpio) y Herradura (Capricornio). Si estás en esta lista, quizá te toque soltar algo que no te hace feliz.

Campana (Virgo)

Siempre busca estabilidad y un amor que se sienta auténtico. Sin embargo, en diciembre se da cuenta de que su pareja no comparte los mismos valores o no está dispuesta a comprometerse de verdad. Estos signos no tiene paciencia para juegos emocionales y prefiere cortar antes de seguir invirtiendo en alguien que no le da lo mismo. Aunque duele, esta ruptura será un alivio a largo plazo.

Daga (Escorpio)

Las personas de este signo del horóscopo gitano suele luchar con uñas y dientes por sus relaciones, pero este mes la pasión se agota. Descubre que está más enojada o frustrada que enamorada. Las heridas del pasado o una traición reciente podrían ser la gota que colme el vaso. Cuando la Daga siente que algo se rompió de forma irreparable, no hay vuelta atrás: corta con decisión, sin mirar atrás.

Herradura (Capricornio)

Con su carácter fuerte y práctico, llega a un punto donde se cansa de cargar con todo el peso de la relación. En diciembre los regidos por este signo se van a dar cuenta de que está haciendo más esfuerzo del que recibe y, simplemente, decide dejar de intentarlo. Aunque no le gusta fracasar, entiende que no tiene sentido quedarse donde no se siente apreciada. Su despedida será firme, pero sin rencores.