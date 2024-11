Qué efecto causa perdonar en nuestra salud

A lo largo de la Historia, el perdón ha sido objeto de estudio por diversas ramas como la psicología, la filosofía y la antropología. Y es que el acto de perdonar, además de ser una herramienta que ayuda a solucionar conflictos, tiene efectos beneficiosos para la salud a nivel individual como colectivo.

Para estudiar los efectos que causa perdonar, en la Universidad Francisco de Vitoria (UFV) de España, se ha creado el primer Instituto del Perdón. Una de las investigadoras del centro, Saray Bonete, explica que “explorar los beneficios del perdón a nivel psicológico, empíricamente y desde el método científico, es la base de nuestra labor en el Instituto”.

El perdón ayuda a sentirse bien uno mismo. Foto: Shutterstock

El perdón es practicado por aquellas personas que se muestran predispuestas a recorrer un camino que como todo tiene altibajos. “Robert Enrigtht lo define como ‘el regalo de devolver a la otra persona el lugar que tenía en nuestro corazón antes de la ofensa’”, agrega la experta.

“Se trata de un acto libre, una decisión personal en la que no es necesaria la petición explícita de perdón por parte de quien ha cometido la injusticia”, señala la investigadora.

El perdón ayuda a sentirse bien uno mismo y se puede practicar incluso con personas que jamás volveremos a ver. “No es una reconciliación. A veces, esto es imposible por distintas razones, pero en cualquier caso es más un acto interno que externo”, explica la experta.

El perdón brinda beneficios a nivel psicológico. Foto: Shutterstock

En ese sentido, la investigadora recomienda no “tomar atajos” para simular un perdón, ya que eso solo lleva a la ira, resentimiento y deseo de venganza. “El pasar página, aceptar lo que pasó, justificar a la otra persona por sus circunstancias o pensar que lo que hicieron no nos afectó, no son en sí mismo el verdadero de perdón. Son atajos que, si bien puede servir ante ofensas pequeñas, no ayudan en casos de daño profundo”, aclara.

Finalmente, para la experta caer tanto en la negación como en el enojo lo único que hace es producir un daño psicológico y físico en nosotros, ya que “la ira nos enferma”. Es por ello que los resultados de los talleres realizados por el Instituto del Perdón muestran que luego de perdonar, disminuye la ira y el resentimiento y aumenta la percepción de esperanza, bienestar y autoestima.