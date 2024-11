Descubre cómo saber si estás en una “situationship”

La dinámica de las parejas ha cambiado significativamente en los últimos años dejando de lado o modificando, la tradicional manera en la que se llevaban adelante las relaciones amorosas. En ese sentido, surgen nuevas definiciones para puntualizar que tipo de vínculo sentimental es el que has creado con la otra persona, como, por ejemplo, “situationship”.

En la relación denominada “situationship” existe química, atracción e intimidad, todo es muy intenso, pero no hay nada definido por lo que nunca llegan a consolidar un noviazgo. En este tipo de relación los integrantes de la pareja no son ni novios ni amigos, no hay un futuro inmediato ni a largo plazo definido, se encuentran como en una zona gris, donde las reglas de la relación no están del todo claras.

En una "situationship" las reglas de la relación no están claras. Foto: Shutterstock

El término “situationship” se originó en Estados Unidos a mediados de los 2000 y en el Urban Dictionary se encuentra una de las primeras definiciones de esta palabra que dice: “cualquier relación problemática caracterizada por uno o más conflictos interpersonales no resueltos, por lo general confundida con el noviazgo”.

Sin embargo, el término se popularizó a partir de la pandemia del Covid-19 para definir un tipo de relación que no lleva etiquetas, donde ambas partes sienten una real conexión, pero sin la obligación de llegar a un compromiso.

En una "situationship" existe conexión, atracción e intimidad, sin embargo, no llegar a formalizar la relación. Foto: Shutterstock

Estas son las características de una “situationship”

Si bien este tipo de relación puede estar relacionado con una sensación liberadora, lo cierto es que puede llegar a generar un sentimiento de carencia debido a la poca claridad de reglas afectando a la estabilidad emocional. Una “situationship” tiene como características la omisión de etiquetas como “novios” o “amigos”, una identidad de pareja sin definición, ambigüedad emocional, falta de un compromiso formal y de planes en conjunto.

Es por ello que, si estás en una “situationship”, con el tiempo puedes llegar a desarrollar inseguridad y ansiedad, afectando significativamente tu autoestima debido a la incertidumbre que envuelve a la relación.