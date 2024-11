Horóscopo gitano, los tres signos que nunca aceptan sus errores

El horóscopo gitano, lleno de simbolismos y sabiduría ancestral, también puede sacar a la luz esas facetas de nuestra personalidad que preferimos esconder. En este caso, hablamos de tres signos que tienen un "talento especial" para esquivar la autocrítica.

Si alguna vez te cruzaste con alguien que jamás dice "me equivoqué", probablemente era uno de estos tres signos.

Candelabro (Géminis)

Cuando mete la pata, jamás lo vas a escuchar admitirlo. En vez de eso, arman un espectáculo digno de aplausos: cambian de tema, se las arreglan para confundir y hasta te pueden hacer dudar de tus propios argumentos. Ellos no creen que estén mintiendo, simplemente usan su encanto natural para zafar. Pero ojo, que lo hacen con una sonrisa que desarma cualquier enojo.

Rueda (Cáncer)

La Rueda tiene otra estrategia para no aceptar sus errores: el dramatismo. Si sienten que alguien intenta demostrarles que se equivocaron, activan el “modo víctima”. De repente, toda la situación se convierte en un ataque hacia ellos. No lo hacen por maldad, sino porque les cuesta mucho enfrentar la idea de que no siempre tienen la razón. Su refugio emocional los ayuda a salir airosos, aunque los demás se queden con cara de “¿en serio?”.

Estrella (Leo)

Este signo del horóscopo gitano no concibe la posibilidad de fallar. Y si lo hace, buscará culpar a alguien o algo más. Es un signo que se siente en su elemento cuando todo gira a su alrededor, así que admitir un error sería como ceder su trono, y eso no está en sus planes. Aunque suene desafiante, lo hacen con tanta seguridad que es difícil no terminar creyendo su versión de los hechos.