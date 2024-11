Qué debes hacer para dejar de sufrir, según la psicología

En la actualidad existen varios factores que nos llevan a un sentimiento de tristeza, ansiedad, y en muchos casos, depresión, lastimando nuestra autoestima y haciendo más pesado nuestro día a día. En ese sentido, las psicólogas estadounidenses, Kristin Neff y Tara Brach, explican que la actitud con la que enfrentamos cotidianamente las situaciones complicadas es fundamental para crear empatía hacia los demás y fomentar el amor propio hacia uno mismo, por lo que debes hacer esto decir todos los días para dejar de sufrir.

"Cuando por nuestras venas corre una compasión feroz y tierna a la vez que fluye hacia dentro y hacia fuera, podemos ayudar tanto a los demás como a nosotros mismos. Entonces, tropezar y caer no solo se convierte en una oportunidad de aprender y crecer, nos permite conectar con otras personas que también están sufriendo, y se fortalece la interconexión", expresan las especialistas.

El sufrimiento nos lleva a experimentar ansiedad. Foto: Shutterstock

Aceptar la imperfección

Y es que, al criticarnos duramente por haber cometido un error, no poder solucionar algún problema o no estar a la altura de lo que el mundo de hoy nos exige, no es beneficioso para nosotros ya que nos lastima y debilita nuestra autoestima.

“El autocastigo surge de la exigencia de ser una persona distinta de quien somos, pretender ser otra clase de pareja, mejor madre, una empresaria más exitosa. Nos fustigamos por no ser bastante, como si no mereciéramos las cosas buenas de la vida”, señalan las expertas en salud mental.

Para las psicólogas, tanto lo bueno que tenemos como lo malo hacen parte de nuestro ser, por lo que debemos aceptar que somos imperfectos. “Aunque la cultura japonesa es célebre por su perfeccionismo, reconoce como valor fundamental la belleza de lo imperfecto, el wabi-sabi, en la naturaleza todo es imperfecto, inacabado y efímero, y como seres humanos que formamos parte de la naturaleza, nuestra esencia es la imperfección”, señalan.

Darnos cuenta de que sufrimos

En su libro “Sé amable contigo mismo”, la psicóloga Kristin Neff se refiere a que la amabilidad que mostramos para con nosotros mismo no es diferente a la que tenemos con los demás.

En cuanto al sufrimiento, la autora aborda el enfoque budista que se refiere a la compasión por uno mismo comenzando a reconocer que claramente existe un sufrimiento, ya sea el nuestro o el de los demás. “No podemos conmovernos ante nuestro propio dolor si no empezamos por reconocer que existe”, aclara la experta.

Para dejar de sufrir debemos aceptar que somos imperfectos. Foto: Shutterstock

Es así que lo primero que debes hacer es reconocer que tienes un dolor, ya sea físico o emocional, que no quieres estar sintiendo, ya que el sufrimiento surge de la lucha constante de la realidad y de lo que realmente deseamos.

Por su parte, Francesc Miralles y Héctor García señalan en su libro “Namasté”, que cuando nos creamos expectativas muy altas pueden ser las vías que nos lleven a la infelicidad en cualquier ámbito de la vida. "Cuando mi pareja cambia a mi pesar, sufro. Cuando mi pareja no cambia como yo desearía, sufro", señalan estos autores.

Finalmente, Tara Bach explica en su libro “Compasión radical”, que el amor es la base para sanar, por lo que debemos practicar “una compasión radical” para dejar de sufrir. “La ‘compasión radical’ significa darle cabida a la vulnerabilidad de esta vida, de la vida entera, en nuestro corazón. Significa tener el valor de quererse a uno mismo, de querer a los demás y de querer al mundo. El punto de partida es siempre aceptar lo que sentimos, en lugar de tratar de evitar la experiencia”, afirma la especialista.