Esta es la fórmula de las parejas estables y felices

Las relaciones duraderas y felices no ocurren por azar. Ellas se construyen a diario. La fórmula para una relación estable y satisfactoria en pareja implica una combinación de compromiso, comunicación, gratitud y apoyo mutuo.

La intimidad física y emocional es uno de los pilares esenciales en una relación de pareja. Según investigaciones publicadas en The Journal of Sex and Marital Therapy, las parejas que mantienen una vida sexual activa y satisfactoria, acompañada de una conexión emocional profunda, tienden a experimentar mayor felicidad y estabilidad a largo plazo. La intimidad va más allá del contacto físico; se trata de compartir momentos, experiencias y sentimientos que crean un vínculo especial.

Conexión emocional es sinónimo de mayor felicidad.

El apoyo emocional es otro componente clave en las relaciones exitosas. Un estudio de The Journal of Personality and Social Psychology revela que las parejas que brindan apoyo durante los momentos difíciles desarrollan un lazo más profundo y resistente. Este tipo de apoyo se manifiesta al estar presente para el otro, escuchar sus preocupaciones y ofrecer consuelo cuando es necesario.

La comunicación abierta es un pilar importante.

Un estudio de Psychological Science encontró que las parejas que expresan agradecimiento de forma regular reportan niveles más altos de satisfacción en sus relaciones. Mostrar aprecio hacia la pareja, ya sea por gestos cotidianos o por su presencia en la vida, crea un ambiente de reciprocidad y refuerza la cercanía emocional.

La comunicación abierta y honesta es la columna vertebral de cualquier relación sólida. Según un estudio de The Journal of Marriage and Family, las parejas que practican la escucha activa y abordan sus problemas de manera constructiva experimentan una mayor satisfacción. La comunicación no solo implica hablar, sino también escuchar y entender.