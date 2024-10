Supera a tu ex cuanto antes: sigue este camino y no te arrepentirás

Un corazón roto, y aunque ahora te cueste imaginarlo, es un dolor que pasa. Sentirse perdido, desilusionado o creer que el amor no es para ti, es común en estos momentos. Sin embargo, existe una ruta que te ayudará a seguir adelante, sin arrepentimientos y con una nueva perspectiva de la vida.

Coloca tu bienestar en primer lugar. Superar una relación exige cuidado y atención, así que invierte en ti mismo y date la oportunidad de hacer cosas que te llenen de satisfacción. Quizás es el momento de tomar esa maestría que pospusiste por años o de planear ese viaje que siempre has querido hacer.

Haz ese viaje que tenías pospuesto.

Lo segundo es establecer contacto cero. Un error frecuente al querer superar una relación es mantener comunicación con la ex pareja. Aunque creas que intercambiar algunos mensajes o llamadas alivianará la soledad, la realidad es otra. Toma distancia y, por difícil que parezca, no te mantengas disponible.

Esto implica no contestar sus mensajes ni responder sus intentos de contacto, porque el verdadero objetivo es cortar el vínculo emocional para que empieces a sanar. Aceptar que necesitas tiempo es igual de importante. La sociedad tiende a apresurarnos a superar una relación o a “seguir adelante” en tiempo récord, pero lo cierto es que no hay un plazo estándar para dejar atrás un amor. No te esfuerces en olvidar a tu ex rápidamente ni te reproches si no has conseguido dejar de pensar en él.

Retoma un hobbie.

Otra herramienta poderosa es mantener la mente ocupada en actividades. Piensa en tus intereses, en esas metas que tal vez has dejado de lado, y haz una lista de objetivos que realmente te entusiasmen. Puede tratarse de comenzar un proyecto nuevo, retomar un hobbie, trabajar en tu bienestar físico o inscribirte en una actividad que te apasione.

Rodearte de personas que te apoyen, te comprendan y te impulsen a avanzar es una de las mayores ayudas que encontrarás. Hablar sobre lo que sientes, escuchar experiencias de personas cercanas o simplemente contar con alguien que te escuche puede hacer una gran diferencia. La compañía sincera y las personas que aportan a tu vida tienen el poder de convertir los momentos difíciles en aprendizaje y fuerza para lo que viene.