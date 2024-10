¿Estás en riesgo? Los signos del horóscopo gitano más propensos a la infidelidad en noviembre

El horóscopo gitano, una tradición muy ligada a los objetos cotidianos que usamos todos los días, nos dice que hay tres signos que serán más propensos a dejarse llevar por las tentaciones en noviembre. Específicamente, se dice que los signos Hacha, Capilla y Corona podrían experimentar situaciones que los lleven a una aventura fuera de su relación. Aquí te contamos por qué.

Para los nacidos bajo el signo del Hacha (Capricornio), la tentación puede venir de la necesidad de cortar con lo de siempre. Son personas con una energía directa y a veces muy impulsiva, y en noviembre podrían sentirse atrapados en la rutina de su relación actual. Esto puede hacer que se sientan inclinados a buscar algo o alguien nuevo que les dé ese aire fresco y revitalizante que buscan, aunque sea de forma impulsiva.

Si bien una aventura puede parecer buena, atraerá serios problemas no solo con tu pareja sino también en otros ámbitos de tu vida. FOto: Shutterstock.

En el caso de Capilla (Piscis), este signo es como ese espacio sagrado y personal, pero que en noviembre podría necesitar un poco más de atención y apoyo emocional. Si sienten que su pareja no está en la misma sintonía o no entiende sus necesidades emocionales, podrían buscar consuelo en alguien que sí los escuche. Este signo es muy sensible y tiende a dejarse llevar por la nostalgia o las emociones, y una nueva conexión que les dé la comprensión que desean podría hacerlos dudar de su compromiso.

Por último, tenemos a los Corona (Tauro), quienes son personas que valoran la estabilidad y la belleza en sus relaciones, pero que también pueden sentirse tentados cuando alguien llega a su vida y despierta esas emociones que quizá llevaban tiempo dormidas. Noviembre podría traerles una oportunidad de reconectar con ese lado romántico que tanto les gusta y que, si sienten que falta en su relación actual, los podría llevar a explorar nuevos caminos. Aunque suelen ser personas leales, este mes la monotonía podría pasarles factura.