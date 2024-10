Tres signos del horóscopo gitano que deben reconciliarse con los que ya no están

Para el horóscopo gitano, la conexión con los que ya no están es algo especial y necesario. Noviembre trae la oportunidad para que ciertos signos hagan las paces con los muertos, esos seres queridos que partieron y con los que tal vez dejaron asuntos pendientes. Después de todo, como se dice, pasamos más tiempo muertos que vivos, y honrar esa conexión nos ayuda a vivir con más paz.

Para Puñal (Aries), el reencuentro con los muertos tiene una profundidad que no puede ignorar. Este signo, conocido por su valentía y pasión, podría sentir este noviembre el peso de ciertas memorias o heridas que necesitan ser sanadas. Quizá haya asuntos sin resolver que le toquen especialmente, y solo enfrentándolos podrá hallar un descanso interior. Es momento de dejar atrás resentimientos y transformar el dolor en un respeto silencioso hacia quienes ya no están.

Moneda (Libra), por su lado, busca siempre el equilibrio, pero a veces se queda atrapado en los recuerdos y las decisiones que otros tomaron. Este mes, Libra tiene la oportunidad de soltar esa carga y entender que ya no hay nada que juzgar ni cambiar de aquellos que partieron. En lugar de buscar justicia o respuestas, lo ideal será buscar paz, cerrar ciclos y abrazar la serenidad que solo la aceptación puede traer.

Finalmente, para Copa (Acuario), reconciliarse con los muertos significa mirar hacia atrás, algo que no siempre le resulta fácil, pues suele enfocarse en lo que vendrá. Este noviembre, sin embargo, Acuario debe permitirse recordar, escuchar los mensajes de quienes ya no están y cerrar capítulos pendientes. No se trata de detenerse, sino de entender que el respeto por el pasado también es parte de su evolución y progreso.