Para bajar los triglicéridos solo necesitas añadir estos alimentos a tu dieta

Reducir los triglicéridos no requiere de dietas restrictivas. Con la incorporación de estos alimentos es posible lograr una mejora en sus niveles. Estos alimentos, además de ser deliciosos y nutritivos cuidarán tanto tu corazón como el sistema circulatorio.

El pescado, en especial las especies que contienen altos niveles de omega-3, como la trucha, el salmón y el atún. Sin embargo, si buscas una opción más barata, elige la trucha. Además de rico, tiene un perfil nutricional que también beneficia el corazón y tu salud.

Las truchas son una delicia.

Las semillas de linaza son otro alimento que debe formar parte de tu dieta. Son ricas en ácidos grasos omega-3 y pueden ser incorporadas fácilmente en diversas comidas. Una opción es agregarlas a batidos o espolvorearlas sobre ensaladas, yogures o cereales. Además favorecen el tránsito intestinal y aportan fibra, lo que también es beneficioso para el sistema digestivo.

Las semillas de chía, al igual que las de linaza, contienen una alta concentración de omega-3. Algunas personas las mezclan en batidos, sopas o incluso postres. Su capacidad para absorber líquido las convierte en un ingrediente útil para espesar recetas o crear texturas únicas.

Puedes añadir nueces a las ensaladas.

Los frutos secos, especialmente las nueces, son conocidos por su contenido en grasas saludables. Las nueces, en particular, tienen un alto porcentaje de omega-3, lo que las convierte en un excelente aliado para reducir los triglicéridos. Incorporar un puñado de nueces al día en la dieta puede marcar una gran diferencia. Además de ser una fuente de grasas saludables, estos frutos secos contienen proteínas, fibra y antioxidantes.

El jengibre ayuda a mejorar la circulación sanguínea y tiene un efecto protector sobre el corazón. Además, se puede añadir a una gran variedad de platillos, desde infusiones hasta platos principales. Su sabor particular añade un toque especial a las comidas, haciendo más fácil y agradable su inclusión en la dieta diaria. No puede faltar este plus, el aguacate es otro alimento que se destaca por su contenido en grasas saludables, aunque en este caso no se trata específicamente de omega-3, sino de ácidos grasos monoinsaturados, que también tienen un efecto positivo sobre los niveles de triglicéridos.