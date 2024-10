¿Hay riesgo de comer banana negra o muy madura?

A pesar de que las bananas sean uno de los alimentos más consumidos debido a sus altos contenidos nutricionales, existen dudas sobre los riesgos que pueda ocasionar consumirlas cuando la cáscara se pone negra, por lo que muchas personas optan por tirarlas cuando se comienzan a poner en este estado.

El proceso de oscurecimiento de la cáscara de banana se da cuando la fruta comienza a madurarse. En esta etapa, la cáscara desprende una serie de enzimas que activan la producción de etileno, un gas que acelera la maduración de la fruta. Esto se intensifica cuando la banana este expuesta al frío. Este fenómeno es una señal de que la fruta está en su máximo punto de madurez.

Las bananas se ponen negras cuando alcanzan su punto máximo de madurez. Foto: Shutterstock

¿Es seguro consumir bananas negras o muy maduras?

Cuando la cáscara de banana muestra manchas negras o marrones es porque se ha completado el proceso de maduración, donde en muchos casos, la pulpa es incluso más dulce. Si bien su aspecto puede parecer poco apetitoso, lo cierto que es seguro su consumo, aunque se deben prestar atención a que el color marrón no sea excesivo, su textura no sea viscosa o la presencia de moho sobre la cáscara ya que esto es una señal de que la fruta se ha comenzado a pudrir por dentro, por lo que en ese caso no se debería comer.

Sigue siendo seguro comer la banana cuando su cáscara se pone negra. Foto: Shutterstock

Cuando la banana se pudre no solo se altera su sabor, sino que propicia la aparición de bacterias que podrían ocasionar problemas de salud como dolores estomacales, diarrea o vómitos. Si la fruta está muy madura no habría ningún problema en consumirla siempre y cuando no se detecten malos olores o moho en la cáscara.