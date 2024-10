La forma más fácil de eliminar los olores de las mascotas

Uno de los problemas más comunes de nuestras mascotas es el olor de la orina. Tanto los perros como los gatos tienen accidentes, ya sea por razones de salud, entrenamiento o simplemente porque han marcado territorio. Es fundamental actuar de inmediato. Cuando un perro ha orinado sobre una alfombra, lo primero que debes hacer es presionar un trapo viejo o toalla absorbente sobre la zona para eliminar la mayor cantidad posible de líquido.

Es esencial no frotar, ya que esto extendería la mancha y permitiría que el olor se impregnara más profundamente en las fibras. Después de eliminar el exceso de humedad, enjuaga con agua fría y repite el proceso con una aspiradora de líquidos o más toallas. Un truco eficaz para añadir frescura es espolvorear bicarbonato de sodio sobre la zona afectada, dejar que actúe durante unos 20 minutos y luego aspirar. Este polvo neutraliza los olores, dejando la alfombra libre de aromas indeseados.

Estos trucos son eficaces.

Cuando se trata de manchas secas de orina de gato, la situación puede ser más complicada. La orina de estos animales tiene un olor más fuerte debido a su concentración, ya que los gatos son eficientes en la conservación de agua y no siempre beben lo suficiente. Además, si el gato no está esterilizado, el olor puede intensificarse. En este caso, una solución enzimática es la opción más recomendable. Este tipo de productos está formulado específicamente para descomponer las proteínas responsables del mal olor.

Otro de los olores más difíciles de eliminar es el del vómito, que es común en los gatos debido a que pueden regurgitar bolas de pelo o alimentos no digeridos. El vómito seco puede manchar las alfombras si no se actúa con rapidez. El primer paso es retirar la mayor cantidad posible con una cuchara o un cuchillo, sin presionar el vómito contra la superficie. A continuación, rocía agua sobre la mancha para humedecerla y utiliza una toalla para secar. Cambia constantemente de lado de la toalla para no volver a transferir los residuos al área. Luego, aplica un limpiador enzimático para descomponer las proteínas y evitar que la mancha se vuelva permanente.

Actúa rápido para que el olor no sea persistente.

Es importante evitar ciertos productos como el vinagre o el amoníaco para limpiar los desechos de las mascotas. Aunque ambos son conocidos por sus propiedades limpiadoras, su uso puede resultar contraproducente. Según la Humane Society, el vinagre y el amoníaco, lejos de eliminar el olor, pueden hacer que los animales se sientan atraídos nuevamente hacia el área para marcarla.