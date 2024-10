Conoce a los tres signos que renacen de sus cenizas

La astrología estudia el comportamiento y personalidad de los signos del zodiaco que muestran rasgos particulares en sus relacionamientos dentro del universo astral. En ese sentido, esta ciencia considera que estas tres representaciones caen en desgracia, pero tienen la capacidad de reponerse y renacer de sus cenizas.

Estos signos del zodiaco han pasado por diversas situaciones en la vida que le dejaron heridas marcadas a fuego en el corazón, pero aun sean o no conscientes del porqué pasaron por todo eso, saben que el sentimiento de tristeza no dura para siempre, y aunque hayan transitado por sus lados más oscuro, con la fortaleza que tienen se volverán a reponer renaciendo de sus cenizas.

Estos signos re recuperan de sus caídas gracias a la fortaleza que tienen. Foto: Shutterstock

Leo

Este signo suele volver al pasado para ver lo lejos que ha llegado. Y es que ha pasado por duras situaciones donde fue lastimado y humillado, generándole mucho dolor y angustia, sin embargo, las ha superado, muchas veces fingiendo que no le pasaba nada para no alarmar a las personas de tu entorno. Por todo esto, entendió que no vale la pena hundirse por nadie y aprendió que existe gente con doble cara, por lo que para reponerse es un signo que pone límites y pasa muchas veces como egoísta.

Aries

Aries no cuenta las experiencias de vacío por las que atravesó haciéndolo sentir que no valía nada. Muchas veces ha querido huir de todo por haber llegado a tocar fondo. Sin embargo, Aries tiene la capacidad de levantarse de las peores caídas donde se vio tan vulnerable y que tanto daño le han causado, mostrando sus mejores cualidades ya que es un signo , combativo, que no se rinde, determinado e inquebrantable.

Estos signos tienen el espíritu de un Ave Fénix. Foto: Shutterstock

Escorpio

Este signo del zodiaco es considerado el villano de la película que anda rompiendo corazones a su paso. Sin embargo, es uno de los signos más sensibles que debido a las situaciones que atravesó aprendió a poner una barrera emocional para protegerse ya que no quiere volver a pasar por el dolor. Pero, ese mismo dolor es el que le ayuda a resurgir de sus cenizas fortaleciendo sus debilidades. A cada caída se vuelve a levantar y con más fuerza aun capitalizando toda la mala experiencia vivida.