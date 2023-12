Selena Gomez defiende a su nuevo novio de las críticas que recibió

Esta semana, Selena Gomez confirmó su romance con el productor musical Benjamin Joseph Levin, más conocido en el ambiente como Benny Blanco, con una fotografía compartida a través de sus redes sociales. Sin embargo, varios fans cuestionaron esta decisión y criticaron al nuevo novio de la artista.

Es por ello que Selena Gomez, no dudó en contestar a todos los comentarios desfavorables que se hicieron en torno a su nueva relación y en contra de Blanco. "Hechos", escribió la cantante de 31 años en la publicación en la que presentaba a su nueva pareja, quien cuando comenzó a recibir críticas sobre su elección, aseguró que está profundamente enamorada. "Él es absolutamente todo en mi corazón", expresó la también actriz.

Benny Blanco, el nuevo novio de Selena Gomez, no fue bien recibido por los fans. Foto: Instagram/ Selena Gomez

Asimismo, la cantante envió otro mensaje donde aclaraba que Blanco es lo mejor que le había pasado en su vida, y que nadie tiene el derecho a manejar su vida personal, así como también cuestionarse por qué no están feliz con ella. "Nunca permitiré que tus palabras guíen mi vida... Si no puedes aceptarme en mi momento más feliz, entonces no estés en mi vida en absoluto", escribió Selena Gomez.

El cruce de mensajes entre los usuarios y la artista se borraron en su mayoría, aunque quedó en claro que muchos de los internautas consideran que Benny Blanco no es la mejor opción como novio para la cantante.

Selena Gomez compartió una imagen luciendo un anillo con la letra "B". Foto: Instagram/ Selena Gomez

A pesar de todo, Selena Gomez dedicó este jueves un mensaje para sus fanáticos. "Solo un recordatorio de lo mucho que los aprecio y los quiero a cada uno de ustedes", escribió en una de sus historias de Instagram. Tras esto, la también empresaria presumió su amor al compartir una imagen de su mano luciendo un anillo con una piedra tallada con la letra “B”, haciendo alusión al nombre de su nuevo novio.

De acuerdo a un reporte de “New York Post”, Selena Gomez comenzó a trabajar con Benny Blanco en 2015, y además, el productor musical también es amigo y colaborador de Justin Bieber, expareja de la cantante.