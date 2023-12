Aislinn Derbez envía un preocupante mensaje sobre su salud

Luego de que hace unos días haya deslumbrado en la alfombra roja con un audaz look, Aislinn Derbez envió un preocupante mensaje que disparó las alarmas entre sus seguidores por su salud. La actriz compartió una imagen en sus redes sociales donde luce muy enferma.

A través de sus historias de Instagram, la hija mayor de Eugenio Derbez dio a conocer cuál es su estado de salud. "Ahora sí el cuerpo colapsó y llevo dos días con fiebre y sin poder levantarme de la cama", escribió la mexicana.

Aislinn Derbez reveló que enfermedad la tiene postrada en la cama. Foto: Instagram/ Aislinn Derbez

Aislinn Derbez comentó que fue lo que pasó para estar así de afectada. "Me dio una faringitis fuerte y tuve que quedarme en cama” expresó la conductora del podcast “La magia del caos”, quien asegura sentirse mejor luego de haberse aplicado inyecciones y antibióticos.

Asimismo, la protagonista de la serie “La casa de las flores” recibió numerosos mensajes de apoyo de sus preocupados fanáticos, quienes a su vez celebraron que la actriz esté recuperándose de su afección.

Por otro lado, su ex y padre de su hija Kailani, el actor Mauricio Ochmann reveló que pasará la Navidad con Aislinn Derbez y su anterior pareja María José del Valle, madre de su hija mayor Lorenza.

Hace unos días Aislinn Derbez había cautivado con un audaz look en la presentación de la cuarta temporada del reality show "De viaje con los Derbez". Foto: Mezcalent

"En Navidad voy a descansar, voy a pasar Navidad con mis dos hijas y con las mamás de mis hijas, entonces va a estar padre. "¡Sí, todos!", dijo Ochmann en una reciente entrevista brindad al programa “Todo para la mujer”, de Radio Fórmula.

Luego de haber terminado su relación con Paulina Burrola, los fans han especulado que Mauricio Ochmann llegue a reconciliarse con Aislinn Derbez, aunque la actriz asegura que no hay posibilidades de que eso ocurra. "No. De verdad, lo dudo muchísimo. No puedo decir 'nunca' porque luego la vida nos sorprende, pero lo dudo muchísimo. Somos muy buenos amigos, nos amamos muchísimo, el amor ahí siempre está, pero la compatibilidad como pareja, no", concluyó la actriz.