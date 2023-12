Taylor Swift es la persona del año y deslumbra con su figura perfecta

Taylor Alison Swift es una cantautora, productora, directora, actriz y empresaria estadounidense que a lo largo de su carrera ha demostrado que es dueña un exuberante talento. Además de tener una de las voces más dulces del mundo, ella cuenta con una belleza que deja atónitos a sus seguidores.

La popular cantante estadounidense, criada en Wyomissing, se mudó a Nashville a los 14 años para comenzar una carrera de música country. Hoy en día, es una de las referentes mundiales de la música pop. Esto quedó confirmado con una gira que realizó por diversas partes del mundo. Sus conciertos contaron con miles de personas que coparon la totalidad de las entradas.

Taylor Swift recientemente se presentó en una gira por países de Sudamérica.

Recientemente, en su cuenta oficial de Instagram, Taylor Swift compartió con sus millones de seguidores un logro de su carrera profesional. La revista Time nombró a la mencionada cantante estadounidense como persona del año. En la entrevista, la artista habló sobre su vida en el ojo público y sobre su novio, la estrella de Kansas City Chiefs Travis Kelce.

En la mencionada red social de la camarita, Taylor Swift compartió un par de fotografías que pertenecen a la producción que hizo para Time. En las mismas se la puede ver lucir un enterizo de color negro que además de enaltecer su belleza, resaltó la figura perfecta que tiene a sus casi 34 años.

Taylor Swift es una de las cantantes más escuchadas del mundo.

Junto a las imágenes, Taylor Swift redactó una descripción que dice: “El más grande, más ruidoso, más agresivamente emocionado gracias a @time por nombrarme Persona del Año. Gracias a @inezandvinoodh por la visión y diversión que traen a cada sesión que he hecho con ellos. Me encantó todo el equipo creativo que no tenía derecho a servir tan duro como lo hicieron: Peinado por @heidibivens, Hair by @hollismithhead, Make-up by @diane.kendal, Nails by @makinaill, Producido por @vlm.productions”.