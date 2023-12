El supuesto examante de la reina Letizia de España se ratifica en sus dichos sobre la infidelidad de la monarca

Hace unos días, el empresario Jaime del Burgo, sacudió a la familia real española asegurando que mantuvo una relación amorosa con la reina Letizia cuando ya estaba casada con Felipe VI. Tras ponerse en duda sus dichos sobre la infidelidad de la monarca, su supuesto examante se ratificó sobre sus explosivas declaraciones.

Y es que, a pesar de que buena parte de los medios de comunicación y la Casa Real española han mantenido el silencio sobre este tema, los tuits compartidos por Jaime del Burgo, donde aparecía la reina Letizia en una foto íntima y con un mensaje amoroso enviado al empresario, han causado revuelo en todos los ámbitos, sin embargo, han puesto en duda la veracidad de esta información porque el abogado de 54 años había borrado sus mensajes de la plataforma.

La reina Letizia supuestamente le fue infiel al ray Felipe VI. Foto: Internet

Es por ello que el supuesto amante de la reina Letizia, rompió el silencio y se ratificó en sus dichos. "No cambio una coma de mis posts eliminados. Agradezco los mensajes de los que han entendido que tendría mis razones. No guardo rencor a los que me habéis amenazado de muerte. No me siento orgulloso. Pero la verdad es la que es. Yo reconozco a un solo rey, está en Cielo y se llama Jesús de Nazaret. Él me juzgará", expresó Jaime del Burgo.

El empresario envió esos mensajes luego de que sea lanzado el libro “Letizia y yo” del periodista Jaime Peñafiel, un conocido crítico de la reina donde habla de la relación de la monarca con el empresario.

El supuesto amante de la reina Letizia publicó esta foto que supuestamente le envió la monarca acompañada de un amoroso texto. Foto: Internet

"Las cuatro etapas a las que se refiere Jaime Peñafiel respecto a la relación Letizia Ortiz y Jaime Del Burgo, son las siguientes: 1) Relación amorosa, de 2002 a 2004; 2) Amigos y confidentes, de 2004 a 2010; 3) Relación amorosa, duradera y continuada, 2010 y 2011; 4) Como cuñados, 2012 a 2016.", explica el también empresario y abogado.

Y es que, esa "relación amorosa, duradera y continuada" se dio seis años después de que la reina se haya casado con Felipe VI, por lo que para aportar una prueba del Burgo compartió una foto íntima con un supuesto mensaje que le había mandado Letizia. "Amor. Llevo tu pashmina. Es como sentirte a mi lado. Me cuida. Me protege. Cuento las horas para volver a vernos. Amarte. Salir de aquí. Tuya", decía el supuesto mensaje de la monarca.