El increíble antes y después de Nicky Jam: perdió casi 50 kilos

Nicky Jam estuvo un año tratando de lidiar con su peso. En vista de que no veía resultados posibles, el reguetonero se sometió a un bypass gástrico y en seis meses cambió sus hábitos físicos y alimenticios. Ahora se siente mejor y con más energía.

Y es que el cantante libró una dura batalla en contra del sobrepeso. Al despertarse Nicky Jam solo pensaba en comer. Así que después de ver que un amigo cambió radicalmente después de esta operación gástrica, él también se sumó. “La realidad es que he estado luchando contra mi peso toda mi vida, porque esta es una industria en la que hay que estar en forma, hay que hacer películas, hay que hacer videos”, dijo.

Nicky Jam luchó contra el sobrepeso.

A pesar de que Nicky Jam se sentía inquieto antes de pasar por el quirófano sabía que había tomado una buena decisión. “No voy a mentir estaba nervioso, pero es algo que realmente quería”, señaló el cantante. Y es que después de esta operación, el reggaetonero logró perder casi 50 kg.

Además, Nicky Jam retomó su pasión por el baloncesto y juega a diario para mantenerse en forma. Y no solamente el deporte lo ayuda en su día a día, sino que ahora lleva una dieta saludable y balanceada. “Me despierto y soy el mismo hombre, pero no me despierto y pienso en comida. Ahora me tomo mi tiempo y como cuando quiero. Me siento mejor, me siento feliz, me siento saludable”, indicó.

Nicky Jam se siente con más energía.

Por supuesto que Nicky Jam reconoce que los primeros días lloró ya que fue todo un desafío para su cuerpo. Tenía que llevar una dieta de solo líquidos y nada de alimentos. Ahora después de seis meses disfruta de su cambio y hasta sus exámenes de sangre salen mejor que nunca.