Kate Winslet confesó sus sentimientos por Leonardo DiCaprio en Titanic

En la historia de Hollywood existen parejas icónicas, aquellas que en la pantalla grande nos cautivaron y nos hicieron creer en ese amor verdadero mágico como un cuento de hadas. Y justamente, una de las grandes duplas que nos cautivó, fue la que conformaron Leonardo DiCapio y Kate Winslet en Titanic.

Corría el 1997 cuando en los cines se estrenó Titanic, una de las grandes joyas de la historia del cine y bajo la dirección de James Cameron. Pero ningún éxito hubiese sido posible sin la presencia de estos dos emblemáticos actores.

Kate Winslet y Leonardo DiCaprio, una pareja emblemática.

Kate Winslet y Leonardo DiCaprio conformaron la pareja protagónica de aquel filme, y gran parte de los espectadores siempre se ilusionó con la posibilidad de que ese amor que manifestaron delante de las cámaras en algún momento logre traspasar la ficción y se convierta en una realidad.

La química entre ambas estrellas fue innegable, y de hecho desde aquel momento ambos se hicieron grandes amigos, incluso al día de hoy. Sin embargo, en el tintero siempre quedó la incógnita si alguna vez estuvieron enamorados entre sí.

Una parte de la población mundial aún no supera que la tabla de madera de Rose no fuese lo suficientemente grande para que entre Jack. Un amor que no sobrevivió en el cine pero que, por desgracia, tampoco lo hizo en la vida real.

Para decepción de muchos, en una entrevista con ITV, Kate Winslet reafirmó que, más allá de la ilusión que uno pueda tejer en su cabeza, no sólo nunca pasó nada entre ellos, sino que ni siquiera ninguno de los dos lo deseó nunca.

¿Kate Winslet y Leonardo DiCaprio estuvieron enamorados?

"Creo que para Leo y para mi, fueron siete meses de trabajo muy intenso", dijo la actriz. "Ambos éramos muy jóvenes y, afortunadamente (y creo que esto es algo positivo) nunca fantaseamos el uno con el otro", agregó la británica.