¿A qué fanático no le gustaría pasar una estadía en la casa de sus ídolos? Sabiendo esto y aprovechando las facilidades que la tecnología ofrece, muchos artistas han estado brindando ese servicio en alguna ocasión. Y en esta toca ver cómo es la lujosa casa de Juanes que alquila para fanáticos en Airbnb.

El cantante colombiano de 51 años se subió al barco de los famosos que ofrecieron alguna de sus propiedades, ya sea la principal o alguna de las de descanso que tengan, publicándolas en la plataforma de renta temporaria para pisos, casas, apartamentos o cuartos.

“Nunca he abierto las puertas de mi casa como en esta ocasión. Esta es la invitación más personal que he hecho hasta ahora para que quienes me han acompañado a lo largo de mi carrera, y son fanáticos de viajar y conectar con la naturaleza, puedan reservar uno de mis espacios favoritos en el mundo en Airbnb”, escribió en la descripción del aviso.

Se trata del chalet en donde consiguió la inspiración para forjar sus 35 años de carrera musical. Está ubicada en la región colombiana de Envigado, Antioquia, y las prestaciones que tiene permiten brindarle una total comodidad a una pareja de huéspedes, ya que es la máxima capacidad que el artista puso para hacer la reservación.

Los visitantes no solo podrán disfruta de una casa completamente equipada con elementos y electrodomésticos de primera línea y totalmente funcionales, sino que también podrán disfrutar de las mejores vistas de la región gracias a la gran terraza con la que cuenta.

Además, Juanes puso a disposición su biblioteca personal para que sus huéspedes puedan instruirse como él lo hace a la hora de componer. Y por supuesto, la propiedad tiene un sendero que la rodea, permitiendo conectarse con la naturaleza del lugar.

Simplemente un sitio perfecto para buscar un poco de tranquilidad para que un artista haga su magia, y que se pudo disfrutar totalmente gratis, ya que el aviso decía que se podía rentar de manera gratuita. Desgraciadamente, esa oferta solo fue válida el pasado 28 de noviembre, pero habrá que estar atento por si se vuelve a publicar.