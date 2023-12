El valioso consejo que Meryl Streep le dio a Anne Hathaway

Meryl Streep es, sin lugar a dudas, una de las actrices más emblemáticas de la historia de Hollywood. Su versatilidad, capacidad interpretativa y más, han cautivado a cualquier espectador. Hay muchas curiosidades dentro de su vida, y una de ellas tiene que ver con la relación que tiene hacia Anne Hatthaway.

Uno de los momentos más significativos de la carrera de Meryl Streep, más allá de sus icónicas películas que siempre son un éxito, tienen que ver con sus diferentes apariciones en entrevistas y programas televisivos.

Todo esto nos remite a su participación en The View, un programa de la ABC al que hace unos años asistió junto a Anne Hathaway para promocionar El diablo viste a la moda, una película que aún perdura en la memoria de todos, desde su estreno en 2004.

Meryl Streep y Anne Hathaway en El diablo viste a la moda.

En la entrevista, se abordaron temas fundamentales de la película relacionados con la imagen y el aspecto físico. La trama de la película sigue a Andy (Anne Hathaway), quien llega a Runway sin anticipar las transformaciones que deberá realizar en su apariencia para adaptarse al exigente entorno de la moda en Nueva York.

La charla reveló las presiones estéticas que enfrentó la propia Anne Hathaway durante la filmación, por lo que llegó una pregunta clave por parte de Barbara Walters hacia Meryl Streep: "Hemos oído que, antes de que empezase la película, le diste a Anne... (un consejo) ¿Te acuerdas de qué le dijiste?".

Fue en ese momento cuando la intérprete tres veces ganadora de un Oscar recordó: "Oh, sí... Le dije: 'No pierdas peso'. Se lo dije porque todos se lo estaban diciendo... ¿Te acuerdas? Viniste a mi casa y estabas tan guapa..."

Entre risas, Anne Hathaway agregó: "Sí, me dijiste que me comiese una hamburguesa". Entonces Meryl Streep continuó reflexionando sobre las presiones de la industria: "Sí, todos estaban diciendo: 'Bueno... Igual quieres bajar un poco de peso...' Odio esta industria".

Anne Hathaway y Meryl Streep tienen una cercana relación.

La pregunta entonces se dirigió hacia la actriz de 74 años, indagando si a ella también le pidieron perder peso. Su respuesta, firme y segura, fue: "No se atreverían", provocando una ola de aplausos y risas en todos. Definitivamente, ella sabe el respeto y peso que tiene en Hollywood, pero más allá de eso sería algo que nunca haría.

Luego Anne Hathaway explicaba que había sido una situación un poco más compleja incluso: "En un principio me pidieron que ganase peso. Pesaba menos por una cirugía por la que había pasado. Subí un poco más de 4 kilos desde ese punto. Fui a las pruebas de vestuario y no me entraba nada, así que tuve que volver a perder esos kilos. Sí, hubo unas cuantas lágrimas".