OMG: Jennifer Lopez publicó un video inédito junto a Ben Affleck

La cantante Jennifer Lopez tuvo un 2021 cargado de emociones que fueron buenas y malas. El año pasado comenzó repleto de trabajo ya que se encontraba en plena grabación de la película Shotgun Wedding. Este film se proyectará el próximo 29 de junio y es uno de los más esperados por los seguidores de la bella latina ya que el mismo fue grabado en las playas del Caribe.

En el personal JLo tuvo un 2021 con un vaivén de emociones que hicieron tambalear a la talentosa artista. Primero se separó de su prometido, el ex beisbolista Alex Rodríguez tras filtrarse diversas informaciones de infidelidad por parte de este. Sin embargo un par de meses más tarde, Jennifer Lopez volvió a relacionarse con su expareja Ben Affleck.

Las primeras imágenes de ellos juntos llegaron en el mes de abril donde se los vio pasar un fin de semana juntos en una cabaña bastante alejada de la ciudad. Luego de un par de meses, puntualmente en agosto, la pareja publicó sus primeras fotos en sus redes sociales. Fue para el cumpleaños de número 52 de la famosa cantante.

Este 2022 comenzó con una gran noticia para la feliz pareja. Ambos decidieron comprometerse una vez más para consolidar el gran amor que se tienen. Los fans de Bennifer esperan que esta vez sí se pueda realizar la tan ansiada boda. Esta es la segunda vez que Ben Affleck le otorga una sortija de bodas a JLo con el sueño de pasar el resto de su vida con ella.

Hace algunas horas, Jennifer Lopez estuvo en boca de todos. Es que en su perfil de Instagram compartió un video de hace varios años. En el mismo se la ve junto a su actual prometido disfrutando de un partido de básquet. Este clip inédito se viralizó rápidamente en la red por sus millones de usuarios y además fue tapa de diversos portales de noticias del espectáculo. Junto al video se puede leer la frase: "Happy Mother’s Day to all the mommy’s out there!!!".