“Solo pensaba que no esté rota” fue una de las frases más escalofriante que contó Amber Heard sobre Johnny Depp. En su testimonio, la actriz describió un desgarrador y escalofriante episodio de abuso que habría sido efectuado con una botella de vidrio.

Aunque desde que empezó el juicio, todos los reflectores se posaron sobre Johnny Depp, la actriz también se lleva las miradas. El ex matrimonio se encuentra librando una batalla campal, luego de que el actor la demandó por 50 millones de dólares.

Dicho juicio por difamación se está transmitiendo por televisión a todo el mundo y como era de esperarse, captó la atención de todos los medios, fanáticos, curiosos y por supuesto, expertos en distintas áreas.

Durante el juicio contra Johnny Depp, la actriz Amber Heard reveló datos que fueron muy escalofriantes, entre ellos, que él la violó con una botella. Además, según su declaración, el actor solía escribir mensajes con sangre en las paredes de la casa.

Desconsolada, mostró una de las pruebas de los hechos y dijo: “Me tomó un minuto responder porque no recordaba haber visto la botella que Johnny estaba usando conmigo. No tenía ningún recuerdo de haberlo visto. No me di cuenta de esta foto hasta el otro día. Y sentí que se me encogía el estómago cuando la vi”.

Mientras contó sobre el abuso, se quebró y comentó que cuando la penetraba con la botella, él le decía que la iba a matar. En el momento en que su abogada le preguntó si había existido penetración vaginal, Heard respondió: “Johnny tenía la botella dentro de mí. Y la estaba metiendo dentro de mí una y otra vez. Sentí presión en mi hueso público”.

Luego le consultó: “¿Sangraste?” a lo que la actriz respondió: “Sí” y cuando su abogada le preguntó si sintió dolor, dijo: “No pensé en eso. En ese momento pensé que después podría doler, pero me convencí de que la botella no estaba rota y la incomodidad se fue por el miedo que tenía”.

Tras finalizar el escalofriante episodio que contó Amber Heard sobre Johnny Depp detalló: “Solo recuerdo haber pensado ‘Por favor, Dios, por favor, que no esté rota’. Cuando lo miré a los ojos no era él. Nunca tuve tanto miedo en mi vida”.

Otra acusación contra Johnny Depp

Los abogados de Amber Heard han centrado gran parte de su defensa en los consumos de drogas y alcohol por parte de Depp.

Si bien el actor aseguró haber estado sobrio la mayor parte de la relación, después de rehabilitarse de Roxicodona en 2014, el equipo de Heard ha "pintado" a un Depp diferente, propenso a emborracharse y al consumo de drogas a pesar de los repetidos pedidos de la actriz para que se mantuviera sobrio.

Una de las tantas personas que han ido a testificar al juicio fue Tara Roberts, la administradora de la isla privada que tiene Johnny Depp en Bahamas. Elaine Bredehoft, abogada de Heard, cuestionó a la testigo y le preguntó si recordaba haber visto al actor desmayado en la playa.

Ante la afirmativa de Roberts, Bredehoft indagó aún más y quiso saber si Depp había sido visto en ese estado por su hijo y otra vez la respuesta fue sí.

Amber Heard y Johnny Depp: Una batalla campal sin tregua

Como si fuese poco, Heard también reveló que el actor tenía el hábito de esconder pedazos de carne vacuna por toda la casa donde vivían en Australia. Según sus declaraciones, puso algunos en un camisón de ella y luego usó la sangre como pintura para escribir mensajes en las paredes.

Muchas voces, testigos, declaraciones escalofriantes y hechos aberrantes. Amber Heard, la ex de Johnny Depp ¿sacó a la luz su personalidad más oscura? El actor, es un ¿demonio sexual vicioso? o ¿es una víctima de violencia doméstica? ¿Qué opinión te merece el juicio?