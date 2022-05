En medio de las acusaciones de maltrato, Shakira presume su belleza en las redes

La cantante colombiana, Shakira, se encuentra en el ojo de la tormenta, tras las declaraciones de una exempleada que la dejó muy mal parada ante sus seguidores de todas partes. Esta noticia no solo se viralizó en la red sino también en cientos de portales de noticias del espectáculo de todo globo. Fue el periodista Javier de Hoyos que dio la noticia desde Madrid.

El reportero habló sobre las fuertes acusaciones que realizó una exempleada de la cantante colombiana, llamada Cristina Cardenas. Ella afirmó que vivió una muy mala experiencia cuando trabajó para la artista. “A Shakira no se la puede mirar, no le podés hacer fotos, no le podés hablar, no te puedes dirigir a ella, está prohibidísimo”, afirmó Cristina Cardenas, quién era la directora a cargo de los actores que hacen de extras en los videoclips de Shakira.

Además, Cristina agregó que: “Ella es mandona, un spot de Shakira que podría durar cuatro horas por las tomas y estamos diecisiete horas. Es que desespera a la productora, a los directores, a todos.Si hay alguna que destaca más que ella la echa fuera del rodaje, dijo ‘tú no, tú fuera’ así señalando con el dedo”, cerró la directora española.

Estas acusaciones han dado vueltas por todo mundo habla hispano que no pueden creer tal maltrato de la bella colombiana. Por el momento ni Shakira ni nadie de su entorno han salido a desmentir o aclarar estas declaraciones de su exempleada. Lo cierto es que por el momento, la intérprete de la canción "Me gusta" está muy enfocada en su carrera musical que a diario crece más y más.

Pese a estas graves acusaciones, la madre de Milan y Sasha, realizó una publicación en su cuenta oficial de Instagram que dejó en evidencia lo bella que se ve actualmente. La misma fue compartida desde la playa y en ella se en primer plano su rostro por lo que acapara las miradas de todos. Además a esta fotografía, le agregó un comentario que dice: "Cuando se asoma el sol".