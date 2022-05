Cuánto cuesta el lujoso anillo que Toni Costa le regaló a Evelyn Beltrán

Toni Costa ya no quiere ocultar más el amor que siente por su nueva novia, Evelyn Beltrán y tuvo un detalle especial. Precisamente, en el día de la madre, le regaló un lujoso anillo que ella presumió feliz con sus seguidores. Esto es lo que cuesta.

Feliz día: El lujoso anillo que Toni Costa le regaló a Evelyn Beltrán

Fue precisamente la modelo e influencer Evelyn Beltrán quien presumió en sus redes sociales y muy contenta, el lujoso anillo que Toni Costa le regaló. El bailarín español, ex de Adamari López, tuvo ese lindo gesto con su novia por el Día de las Madres, que en España se celebra cada 1 de mayo.

Cuando Evelyn Beltrán compartió la fotografía donde se la ve con su anillo, confirmó que Toni lo adquirió en La Francia Joyería y lo hizo en respuesta a las seguidoras que le preguntaron. Es una marca que cuenta con dos locales, uno se encuentra en Miami's Westchester Area y otro en Doral, también en Florida.

Lo que cuesta el lujoso anillo

Todos se sorprendieron ante semejante regalo y por ello comenzaron las especulaciones. Entre algunos rumores, se dijo que era una sortija de compromiso, aunque se descartó inmediatamente.

Sin embargo, lo que muchos querían saber, es cuánto le costó ese lujoso anillo a Toni Costa. De acuerdo con la información ofrecida por la tienda de la joyería, el anillo que el coreógrafo le regaló a la 'influencer' es un modelo Ring Heart Mother.

Al público cuesta 340 dólares y de acuerdo con las características, es un anillo de 18 quilates y pesa 2 gramos. Hasta el mediodía del día 4 de mayo, la joyería especificó que solo quedaba disponible una pieza más a la venta.

Evelyn Beltrán presumió el anillo y el tiempo que llevan de relación

El día que recibió su lujoso anillo, Evelyn Beltrán se tomó una fotografía y lo compartió en su Instagram escribiendo: " Gracias por regalarme momentos tan bonitos y felices a tu lado".

Siendo motivo por el Dia de la Madre, cabe recordar que la influencer tiene un hijo, Timothy de 5 años. El niño es fruto de la relación que tuvo con el coach deportivo Timbo Domínguez, de quien se separó el año pasado.

Como si fuese poco, la parejita ya no oculta nada de su amor y todo lo contrario, presumen de él constantemente en las redes. Así es que su último posteo fue una dedicatoria directamente a Toni Costa por la celebración de los 8 meses que llevan de relación.

Con una imagen en la playa donde se ve que el bailarín le toma la mano, Beltrán escribió: “Amor mío, Gracias por nunca soltar mi mano ???? @toni •Felices 8 Meses ??”.

Por su parte, Toni Costa no se quedó atrás y le respondió en la misma publicación: “Ya lo sabes mi amor, no te voy a soltar, no lo voy a hacer. Gracias por 8 meses de tanto y tan bueeeno, tu y yo sólo sabemos lo que tenemos, ah y las personas que buen corazón que saben percibirlo. I love you preciosa mía ????”.

¿Crees que esta pareja tiene futuro?