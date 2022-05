¿Cuál fue la primera canción de reggaetón de la historia?

Si hablamos del género musical reggaetón, de inmediato se nos viene a la cabeza el nombre de Daddy Yankee, ya que es considerado uno de los pioneros de esta corriente durante los años 90’, década en la que se popularizo en América Latina y el resto del mundo, sin dejar de mencionar también a uno de sus primeros exponentes, Tego Calderón. Aunque con temas exitosos han hecho bailar a millones de personas alrededor del mundo, ninguno de sus singles fue el que popularizó a este género. El intérprete de “La Gasolina” no fue quien lanzó al estrellato este ritmo que sigue haciendo mover cuerpos en diferentes países. Hace más de tres décadas hubo un artista y una canción que abrió el camino para que el reggaetón sea lo que hoy en día es.

La primera canción de reggaetón de la historia

El primer reggaeton de la historia empezaba con esta letra como introducción: “que la guitarra haga un sonido así…seguido por el bajo. Desde el caribe yo vengo directo aquí, para asegurarte que…” y pertenece al tema “Bomba para afincar” de Vico C. Este sencillo fue publicado por el compositor puertorriqueño-estadounidense en 1991, y pertenecía al álbum independiente “Hispanic Soul”. Cabe destacar, que la canción es una fusión entre la música reggae y el hip hop. Muchos creen que hay otro tema de Vico C que es el primer reggaetón, la canción se llama “She likes my Reggae”, del álbum “Misión La Cima”, grabado un año antes. Pero, sin lugar a dudas, fue “Bomba para afincar” el tema que logró posicionar al reggaetón en Puerto Rico y el mundo.

Algunos desacuerdos

Hay quienes discrepan con esta apreciación y aseguran que el inicio del fenómeno reguetonero se dio dos años después del lanzamiento del éxito de Vico C. Aseguran que en 1993, cuando comenzó a sonar Big Boy se dio la explosión, con temas exitosos como “Mis ojos lloran por ti”, así también con la aparición por esos años de Ivy Queen, Eddie Dee y el propio Daddy Yankke.

Sea como sea, no se puede negar que Vico C, introdujo el movimiento a Puerto Rico convirtiéndose en uno de los máximos exponentes y precursores del género.

¿Quién es Vico C?

Su nombre verdadero es Luis Armando Lozada Cruz, nación en Brooklyn, Nueva York, el 8 de setiembre de 1971. Cuando tenía 5 años sus padres decidieron volver a su natal Puerto Rico. Desde pequeño mostró inclinación hacia la música y arte. En la década del 80’ participó en un concurso de rap haciendo dúo con un amigo que rapeaba en inglés mientras que é lo hacía en español. En 1988 se lanza como solista y es considerado unos de los íconos de la música hispana, ya que fue el que introdujo el hip hop en Puerto Rico.