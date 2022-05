Este es el grado de estudios de Enrique Iglesias

Tras graduarse de la Gulliver Preparatory School Enrique Iglesias comenzó a escribir canciones y tocar música en el garaje de un amigo, mientras continuaba con sus estudios.

Se matriculó en la Universidad de Miami para estudiar administración de empresas. Pero en 1994, su segundo año, abandonó la universidad para perseguir sus aspiraciones musicales, manteniendo la noticia en secreto a sus padres.

Cuando Julio Iglesias se enteró de las ambiciones de su hijo, a través de un miembro de la industria en un cóctel, se disgustó. “Le dije que lo sentía”, recordó Enrique Iglesias durante una entrevista. "Le dije: 'Mira, esto es exactamente lo que siempre quise hacer. Solo déjame hacerlo a mi manera, por favor'".

De Enrique Martínez a Enrique Iglesias

Enrique Iglesias contactó a Fernán Martínez, un conocido productor de la industria de la musical, quien, al escuchar al joven cantante, lo instó a hacer un demo. Durante todo este proceso usó el seudónimo de Enrique Martínez para mantener en secreto su identidad como hijo de Julio.

Durante los siguientes meses, Fernán Martínez envió la cinta a varios sellos pero no logró despertar ningún interés. "Me sentí mal, ya sabes", recordó Enrique Iglesias, "pero al mismo tiempo dije: 'Bueno, si lo logro será por mi música y no por mi apellido".

Finalmente, Fonovisa Records, una pequeña empresa independiente de Los Ángeles conocida principalmente como un sello regional mexicano, expresó su interés. “La voz era muy masculina y diferente”, recordó Guillermo Santiso, presidente/CEO de Fonovisa en Billboard.

Guillermo Santiso no solo quedó impactado por su voz, sino que también le gustó la fotografía guapo cantante. Cuando finalmente se le reveló que en realidad el nombre del joven era Enrique Iglesias, hijo de Julio Iglesias, decidió ofrecerle un contrato de tres álbumes por valor de 1 millón de dólares y obtuvo el apoyo financiero de la empresa matriz de Fonovisa para hacer una campaña de promoción masiva.

La primera tanda de difusiones radiales identificó al joven cantante únicamente como Enrique para mantener en secreto su identidad como hijo de Julio. El plan siguió, con Enrique Iglesias concediendo cientos de entrevistas tanto en inglés como en español.

El cantante se esforzó mucho por separarse de la imagen de su famoso padre. “Por favor, no me presenten como el hijo de Julio Iglesias”, pidió en más de una ocasión. "Estoy muy orgulloso de mi padre, pero cuando lees Billboard ahora, ves a Enrique Iglesias".

Hoy en día Enrique Iglesias tiene una carrera sólida que construyó a base de su esfuerzo y dedicación.

¿Conocías cómo comenzó la carrera de Enrique Iglesias?