“Estamos contentos como ex esposos y así estaremos siempre”

Las segundas partes, sin papeles ni firmas de por medio y con alguna que otra distancia prudente pueden resultar mucho mejor. Este es el caso de Lucero y Manuel Mijares quienes durante 14 años fueron emblema de un feliz matrimonio, pero en marzo de 2011 dieron a conocer el final de su historia juntos y el principio de “una amistad que duraría para toda la vida”.

Transcurrió una década de aquel anuncio y la promesa de amistad continúa más firme que nunca. Sin embargo, se dieron a conocer una serie de rumores a raíz de un sueño que pudieron hacer realidad juntos el 22 de mayo del año pasado cuando por fin compartieron el escenario a través del show Siempre amigos. Las habladurías giraban en torno a que el ex matrimonio había regresado como pareja, y la Novia de América salió a responder.

“Lo nombramos ‘Siempre amigos’ porque es genuino, tenemos un pacto de amistad y respeto, no es fingido ni es porque sea conveniente, es porque así lo sentimos. Por supuesto que existió un gran amor y por eso nos casamos. Fuimos muy felices, disfrutamos de muchas cosas y decidimos tener dos hijos, pero no hay nada más, sólo respeto y un profundo cariño entre nosotros”, aclaró.

De acuerdo al medio Quién, Lucero dijo que a Mijares no tenía nada que recriminarle y tampoco hay rencor. Lo que a él le pase, sí le importa porque es el padre de sus hijos y siempre se tendrán un cariño sano y real.

Familia funcional

¡Hasta que se nos hizo! es el nombre de la gira que ya han presentado en lugares como Acapulco, Guerrero, Puebla y El Salvador. El 17 de junio la llevarán al Auditorio Nacional de la Ciudad de México. La emoción de sus fans es infinita al verlos cantar a dueto, tan es así que les suplican: “¡Vuélvanse a casar!”, pero la intérprete de Electricidad es contundente al responder “somos muy buenos amigos, somos dos personas civilizadas y no hay manera de resarcir una relación como pareja”.

Y no se puede porque ambos ya tienen un compromiso sentimental, ella con el empresario Michel Kuri y él con Pita de la Vega, según trascendió hace unos meses. “Nuestras parejas están súper contentas, no hay celos de su parte. El otro día, alguien le preguntó a Micho qué opinaba de nuestros shows y respondió que estaba orgullosísimo de ver que hacemos una pareja padrísima en el escenario. Él siempre dice que me admira mucho y que Mijares es una súper voz. Hay mucha confianza entre nosotros y respeta mi carrera”, destacó.

Mijares no es su mejor amigo porque no comparten todo lo que les ocurre en su día a día, asegura, pero se divierten tanto como si lo fueran. “Cuando empezamos los ensayos nos encanta hacer bromas, más que un trabajo es diversión. Además, no podríamos llevarnos mal cuando Lucerito nos pidió hacer coros en el show y entre los tres todo fluye maravilloso”.

Finalmente, Lucero recalcó que aunque haya personas que deseen verlos en guerra y con demandas de por medio, su relación con Mijares siempre será sana por el bien de ellos y de sus hijos, Lucerito y José Manuel. “No somos una familia disfuncional, somos funcionales a nuestro estilo. No sé si somos ejemplo para alguien o no, pero si así nos consideran, se agradece muchísimo, nos sentimos cómodos y a gusto teniendo la forma de vida que tenemos”, comentó.

Y por último, agregó: “no vivimos juntos ni estamos revueltos, vivimos cerca y eso acomoda mucho a nuestros hijos porque no tienen que hacer una maleta o ir en el coche para visitar a su mamá o a su papá. Nuestra relación está basada en el respeto, estamos contentos como ex esposos y así estaremos siempre”.