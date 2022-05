Christian Nodal estrena la mansión donde iba a vivir con Belinda

Christian Nodal, unjo de los mayores exponentes de la música mexicana de la actualidad, está rehaciendo su vida y afrontando una nueva etapa desde su separación definitiva con la cantante Belinda, con quien estaba comprometido. Hace algunas semanas atrás, Nodal anunciaba que por cuestiones de seguridad y mayor relajo, se iba de México para mudarse a Estados Unidos y de esta manera comenzar de cero en el país del norte.

Esto desató una serie de críticas contra el cantante, aunque aseguró que vivir en Estados Unidos siempre había sido su sueño y quería experimentar lo que era la vida allá. Esto no lo detuvo y el mexicano siguió al pie su plan de medarse, y se sabe que ya estaría instalado en Los Ángeles, California.

El artista mexicano se mudó en una mansión de Los Ángeles que habría comprado en su momento para vivir junto a Belinda. Así lo informo el periodista Marco Antonio Silva en su canal de YouTube, donde dio detalles de la mudanza y comentó cuales habrían sido los planes que tenía la pareja de artistas. “Ellos ya habían comprado una casa en estados Unidos, para ser más precisos, en Los Ángeles, para poder irse a vivir juntos y allá iban a hacer su nidito de amor”, indicó. También señaló que, aunque la casa iba ser para la pareja, fue el exponente del regional mexicano quien compro la mansión y ahora podrá vivir en ella sin remordimientos.

“Esta casa la compro Christina Nodal y prácticamente es su nueva residencia, porque dicen que ahí si puede salir, por eso ha decidido hacer su vida en Estados Unidos, y solo venir a México a sus presentaciones con todo su equipo”, agregó.

En su momento, el músico había mencionado lo complicado que se le hacía vivir en su país natal, donde dijo que no se siente con la libertad suficiente para gozar de sus lujos. “Es que es muy difícil vivir en México, es como que no puedes tener nada a gusto, ¿sabes? No puedes tener tu carro bonito, tu casa bonita, porque todo el mundo va a saber dónde vives, todo el mundo va a saber en qué carro andas”, declaró el cantante mexicano.

Recordemos, que Christian Nodal y Belinda estuvieron comprometidos y tenían planes de casamiento, pero a mediados de febrero de este año Christian anunció que la relación llegaba a su fin.

Cuando se separaron, el cantante mexicano publicó sobre la separación: “A todos mis fans y amigos de la prensa quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y a nuestra relación de pareja. Mucho agradecimiento por habernos acompañado en todo este tiempo. Pido respeto por la decisión que hemos tomado. Cada uno vivirá su proceso de separación a su manera, y deseándole lo mejor el uno al otro por los tiempos felices y de prueba también”.