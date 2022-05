Todo lo que hay que saber sobre Carlitos, el productor de El Gordo y la Flaca

Su nombre completo es Juan Espinosa, pero es más conocido como Carlitos, el productor de El Gordo y la Flaca. Es uno de los personajes más queridos del programa de Univision y básicamente es el responsable de darle vida a una de las figuras más divertidas del espacio. Conoce todo lo que hay detrás de su apariencia.

Carlitos: Una historia de superación

Carlitos, el productor de El Gordo y la Flaca tiene una increíble historia de superación. Según información publicada por la cadena de Univision, nació con acromioplastia, una condición que no le permitió crecer a partir de los 10 años.

Su situación de salud estuvo muy complicada al punto de que los doctores le dijeron a su mamá que no pasaría los 12 años de vida. Dentro de su núcleo familiar, Carlitos fue la primera persona en nacer con esta condición, aunque su madre siempre lo trató igual que a sus otros 6 hijos.

Asimismo, nada le fue fácil. Aunque hoy se lo reconoce como una persona alegre y divertida, una de las etapas más difíciles que vivió y superó, fue la adolescencia. Según él mismo lo ha contado hace unos años en una entrevista con su compañera Tanya Charry, todo empeoró cuando tenía 13 años y comenzó a preguntarse de qué se trataba su condición:

“Esa fue una de las peores etapas de mi vida, tuve muchos pensamientos feos, preguntas a mi mamá sobre mi tamaño de por qué nací así. Yo le decía que no me gustaba mi condición, ‘Pero ¿por qué tú me dejaste nacer así?’, ella me decía: ‘Tú eres mi hijo, sea como sea, nazcas como nazcas vas a ser mi hijo’”.

10 años en Univision: Carlitos se sobrepuso a las adversidades

Aunque su historia de vida le pesó durante años, Carlitos, el productor de El Gordo y la Flaca se sobrepuso a las adversidades y estudió teatro. Sin embargo, el gran cambio en su vida llegó cuando fue descubierto por un productor de televisión.

En toda su carrera ha pasado por distintos programas, pero siempre ha estado en Univision, incluso ya van 10 años. Pasó por diversos programas como: ‘La cosa está dura’, ‘Escuela de policía’, ‘La peluquería’, el segmento El Chacal de la trompeta, de ‘Sábado Gigante’ y El Gordo y La Flaca.

La vida sentimental de Carlitos, el productor de El Gordo y la Flaca

Carlitos lleva una vida normal y tiene una relación sentimental con Silvia Díaz, la madre de su hijo Sebastián. De vez en cuando durante el programa se ha mostrado junto a ellos y ha confesado lo importante que es para él su familia. De la misma manera, se nota en las redes sociales porque es donde comparte momentos de su día a día junto a su pareja e hijo.

Gracias a su alegría, trayectoria, talento y personalidad, Carlitos se ha ganado el cariño de sus compañeros de programa, como también el de su público fiel que espera ansioso verlo cada día.

De todos sus personajes, ¿Cuál te gusta más?