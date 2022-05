Desde el gimnasio, Thalia demuestra su tonificada figura

Thalía está pasando por un gran presente tanto en lo personal como así también en lo profesional ya que desde hace varios meses está celebrando sus 30 años de carrera. En sus diferentes cuentas de redes la bella mexicana invita a sus seguidores a que escuchen nuevamente esas canciones que la lanzaron a la fama mundial.

Recientemente, la popular mexicana estuvo muy activa en las redes sociales con dos publicaciones que estuvieron en boca de todos. La primera tiene que ver con su carrera profesional, puntualmente con una canción que está de aniversario. Hace algunas horas, el tema musical "Desamorfosis" cumplió un año desde su lanzamiento y en redes sociales, Thalía compartió un mensaje en su honor:

"¡DesAMORfosis hoy cumple su primer aniversario! No puedo creer que ya hace un año del lanzamiento de este proyecto musical que me ha regalado tantas bendiciones. Gracias a todos ustedes mis amados Thalifans, porque hacen suyos cada álbum que les grabo con tanto amor. Hoy se cierra un ciclo para dar paso a nuevos proyectos musicales, de los cuales estoy muy ilusionada y me muero por compartir con ustedes ¡Vamos a celebrar este día por todo lo alto! Compártanme sus vídeos, fotos del disco, sus canciones favoritas, TODO. Gracias por vivir el #UniversoDesamorfosis junto a mi".

Mientras que la segunda publicación tiene que ver con su imagen personal. La intérprete la canción "Amor a la mexicana" compartió una foto de ella desde el gimnasio donde demostró que no solo es dueña de una espectacular belleza sino también de una tonificada figura. Además a dicho posteo le agregó este comentario: "Con resfriado y todo pero no me pierdo mi gym! Not even a cold could stop me from hitting the gym".