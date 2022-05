¿A Carmen Villalobos no le gusta como besa William Levy?

Carmen Villalobos y William Levy protagonizaron el gran éxito “Café con aroma de mujer”, donde mostraron una enorme química como pareja, a tal punto que luego de terminada la grabación de la serie quedaron como muy buenos amigos en la vida real.

A pesar de esto, muchos de sus fans creyeron que los actores tenían algo más que una simple amistad, dado que era innegable la enorme conexión que existía entre ambos. Pero todo esto fueron especulaciones, ya que los protagonistas solo se llevaban muy bien en el set y como compañeros de trabajo. Cabe recordar, que cuando estaban grabando, el cubano seguía casado con Elizabeth Gutiérrez, mientras que Carmen tiene una relación sólida con Sebastián Caicedo.

Tanto a Villalobos como a Levy, “Café con aroma de mujer” les abrió aún más las puertas de sus carreras artísticas, ya que ese volvió un tremendo éxito y fue una de las series más populares de la plataforma de streaming Netflix. En esta serie formaban pareja interpretando a Sebastián Vallejos y a Lucía Sanclemente, por lo que había muchas escenas que las realizaban junto. Como pareja de comprometidos en la ficción, las escenas estaban llenas de besos, abrazos y escenas apasionadas, donde resaltaba la química entre ambos.

En una entrevista brindada por la actriz mientras promocionaba su nueva serie “Hasta que la plata nos separe”, se refirió a este tipo de escenas junto al galán cubano. Villalobos aprovechó para aclarar que entre ellos solo hubo profesionalismo y no un posible romance como muchos dijeron. “No. No. Realmente con William nos llevamos súper bien, es un gran compañero sentir algo por él, no, cero. A parte, ustedes están en esto y saben bien todo, están las cámaras, y las personas detrás”, indicó.

Así mismo hizo una fuerte confesión que ha dejado a muchos impactados, ya que habló de los besos que se dieron frente a las cámaras. La actriz aseguró que no disfrutaba darle besos a Levy porque simplemente es parte de su trabajo. “No es que me voy a besar y ¡ay que rico! ¡Lo voy a disfrutar! No pasa eso.

Por otra parte, hablo de sus escenas románticas con Sebastián Martínez, su pareja en la nueva serie “Hasta que la plata nos separe”, que se estrenó en Colombia y Estados Unidos el pasado 10 de mayo. “Cuando tuve escenas de besos con Sebas, era como que se presentaba, ¿que tal mucho gusto?, aclarando que no es algo que involucre placer.