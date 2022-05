Cuál es la fobia que Camila Cabello no puede superar

Esta semana Camila Cabello se convirtió en noticia tras darse a conocer que será la encargada de generar un cierre a todo ritmo en la gran final de la Champions League. Así es, la artista cubana será la encargada de hacer el show musical en el partido que disputaran el Real Madrid con el Liverpool el próximo 28 de mayo.

Obviamente los fanáticos no tardaron en convertir a la cantante en tendencia ni bien se conoció la información, como sucede en cada paso importante que da en su carrera.

Sin embargo, muchos de esos fieles seguidores de Camila Cabello, que en este momento están expectantes por el estreno del video de Hasta los dientes, la canción que lanzó junto a María Becerra, no conocen algunos detalles privados de su ídola.

Aunque muchos saben que la cantante es vegana desde el 2018 y no consume productos de origen animal, o que se mudó a Estados Unidos cuando tenía tan solo cinco años, lo que la hace más norteamericana que cubana en muchas de sus costumbres, no es tan público a qué le tiene fobia.

No es posible distinguir cuántos de sus fanáticos conocen el dato de que Camila le tiene terror a los tiburones, al punto de que no puede verlos ni en una fotografía. Hace un tiempo atrás ella misma contó que decidió realizar buceo con estos animalitos y acompañada de su familia para poder superarlo, pero no lo logró.

"Sinceramente, debería superar ese temor que le tengo desde pequeña a los tiburones. Si estoy en medio del mar y no puedo hacer pie, me voy rápidamente a la orilla. No nado, no puedo porque me pongo histérica", reveló hace algunos años en diálogo con Buzzfeed.

Además confió que llegó a tener un ataque de ansiedad sumergida en la playas de Cancún. Pero no fue la primera vez que algo así le sucede a Camila Cabello. En la época en la que formaba parte del grupo Fifth Harmony sufría también ataques de ansiedad constantes por su pánico escénico. Tal es el punto que una vez, en el año 2016 y en pleno show tuvo que abandonar el escenario.