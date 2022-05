Bad Bunny habla de El Muerto: “Se trata del primer personaje principal latino, y será épico”

En los últimos días, hemos visto al Príncipe Harry interpretar un papel para una publicidad, ¿por qué no podemos ver a un cantante de reggaeton convertirse en estrella de Hollywood? No hubo quien no emitiera opinión al enterarnos que Benito Martínez Ocasio, más conocido por su nombre artístico como Bad Bunny, había sido reclutado por la compañía Marvel y por Sony para protagonizar su siguiente film de villanos de Spider-Man.

El estudio jamás se dejó intimidar por los comentarios del público por lo que planea seguir en la ruta trazada y hacer del músico el primer superhéroe latino de la historia del cine con El Muerto. Y no se trata de una hazaña menor. Bad Bunny manifestó que lo interesante de este proyecto y aquello que lo tiene más contento es el poder aportar un granito de arena para que suceda lo impensable: un protagonista superheroico latino. Ante la preocupación de millones de fans de las historietas de Marvel, Benito asegura que se tratará de una película épica.

“Esta película va a ser épica. Todavía no me lo creo”, comentó emocionado. “Estoy muy orgulloso porque mi trabajo me ha brindado la oportunidad de ser el primer héroe latino protagonista de una película”.

Como es sabido, las intenciones de Sony con el mundo arácnido se basan principalmente en crear un universo compartido de villanos. El personaje que interpretará Bad Bunny en la pantalla formará parte del grupo integrado por Venom, Morbius y la venidera adaptación de Madame Web.

Es cierto que el personaje El Muerto apenas aparece en dos entregas de una saga de cómics del trepamuros, pero su historia muestra potencial para la creación de algo interesante. La sinopsis se puede resumir en la figura de Juan Carlos Estrada, quien es el miembro más joven de una familia de luchadores que han legado el mando de El Muerto por generaciones. Aquel que porte la máscara de dicho personaje obtendrá instantáneamente poderes sobrehumanos.

Sin embargo, Juan Carlos se niega a la tradición familiar y uno de sus contrincantes atenta contra el miembro más querido de su familia. Buscando venganza y redención, Juan Carlos finalmente tomará la máscara y aceptará su destino. Un destino que incluso lo llevará a cruzar caminos con el propio Spider-Man.

Bad Bunny en El Muerto.

Lo novedoso e interesante que podremos ver en esta película es que el personaje es descrito como uno que habla predominantemente el español con un inglés poco fluido. Esto emociona a muchos porque consideran que se trataría de la primera vez que un blockbuster de este tipo está hablado en otro idioma que no sea 100% el inglés.

“No se trata de ‘voy a ser el primer latino haciendo un papel’, se trata del primer personaje principal latino, eso es lo importante. Así que es algo enorme, y será épico. Sé que la gente estará orgullosa de mi trabajo”, aseguró el cantante.

El Muerto fijó su fecha de estreno para el 12 de enero de 2024. Mientras tanto, el Conejo Malo lanzó el fin de semana pasado su nueva producción discográfica, Un verano sin ti, un compilado de 23 canciones en donde ritmos caribeños, tropicales, de reggae y urbanos se fusionan para brindar a los fans otro gran álbum musical.